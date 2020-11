Langfinger sind in NRW auch zu Lockdown-Zeiten aktiv

Am Niederrhein. Die Zahl der Taschendiebstähle in NRW ist im Neunmonatsvergleich kaum zurückgegangen. Im Kreis Viersen gab es sogar einen Anstieg.

Corona meint es nicht gut mit Taschendieben. Langfinger werden in diesem Winter wohl den sonst üblichen vollen Einkaufsstraßen und dem Gedränge auf Weihnachtsmärkten hinterher trauern. Ein Blick in die Statistik allerdings zeigt: Im Neunmonatsvergleich ist die Zahl der Taschendiebstähle in Nordrhein-Westfalen kaum zurückgegangen.

Landesweit registrierte die Polizei laut vorläufigen Daten von Januar bis einschließlich September 2020 insgesamt 22.638 Taschendiebstähle (inklusive Versuche). Das geht aus der Statistik "Sicherheit im Fokus" der NRW-Polizei hervor und stellt kaum weniger Fälle dar als im Vorjahreszeitraum (23.057).

Deutlicher Anstieg in August und September

Während der Lockdown-Monate im Frühjahr waren die Langfinger zwar weniger, aber immer noch sehr aktiv (zum Beispiel 1473 bekannt gewordene Fälle im April, Aufklärungsquote knapp 5%). Und die Fallzahlen von August und September liegen deutlich über denen der Vorjahresmonate.

Im Kreis Viersen zählte die Polizei in diesem Jahr bis einschließlich September schon über 200 Fälle. In einzelnen Kommunen habe sich die Fallzahl mehr als verdoppelt, hatte eine Polizeisprecherin jüngst berichtet. Den aufgelaufenen Beuteschaden gibt die Kreispolizei jetzt auf Nachfrage der Redaktion mit insgesamt 15.600 Euro an.

Höchste Einzelbeute lag bei 800 Euro

Die Viersener Polizei hat mit Aufklärungskampagnen reagiert und zeigt verstärkt Präsenz. Täter suchen sich ihre Opfer sehr gezielt aus. Eine 91-Jährige wurde kürzlich in der Umkleide bei Tchibo in der Alt-Viersener Innenstadt bedrängt. In anderen Fällen wurde Senioren Geld aus dem Rollator gezogen, nachdem sie bei der Bank waren. Die höchste Einzelbeute lag laut Kreispolizei in diesem Jahr bei 800 Euro.

"Alles, was ein vermeintlich 'leichtes' Opfer sein könnte, wird angegangen - also auch Lebensjüngere", sagte die Polizeisprecherin. Belebte Geschäfte in Fußgängerzonen, zum Beispiel Bekleidungsläden oder Lebensmitteldiscounter, würden gezielt aufgesucht, um nach Opfern Ausschau zu halten.

Professionell eingeübte Abläufe

Die Langfinger suchten in Umhängetaschen, Beutel, Rücksäcken oder Außentaschen der Kleidung nach Geld und Wertsachen. Werden die Taschendiebe bemerkt, ist häufig von zwei Tätern oder Täterinnen die Rede - wie im Fall jüngst bei Tchibo. Eine rempelt das Opfer an oder bedrängt es, die andere greift zu.

"Die meisten Taschendiebstähle in dieser Form dürften zumindest professionell eingeübt sein und auch teilweise gewerbsmäßig begangen werden", vermutete die Polizeisprecherin. Insgesamt elf Tatverdächtige hat die Viersener Polizei im laufenden Jahr erwischt. In Tchibo-Fall waren die Verdächtigen aus Duisburg, in einem Fall extra Dortmund angereist.

Vom Rempeltrick bis zum Taschenträgertrick: Präventionstipps von der Polizei gibt es hier.