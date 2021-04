Landrat appelliert: Nicht zum Einkauf über die Grenze fahren

Landrat Kai Zwicker appelliert an die Kreis Borkener, nicht ab Mittwoch in die Niederlande zu fahren. Hier ist der Lockdown beendet.

Kreis Borken. Landrat Kai Zwicker appelliert an die Kreis Borkener, nicht ab Mittwoch in die Niederlande zu fahren. Hier ist der Lockdown beendet.

Angesichts des bevorstehenden Lockdown-Endes in den Niederlanden am Mittwoch appelliert Landrat Dr. Kai Zwicker eindringlich an die Bevölkerung, nun nicht in die Niederlande zum Einkaufen oder Cafébesuch zu fahren.

Er schließt sich damit ausdrücklich einem entsprechenden Aufruf des niederländischen Ministers für Justiz und Sicherheit, Ferdinand Grapperhaus, und des nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul an. Diese fordern: „Vermeiden Sie bitte unnötige Reisen und kommen Sie erst in besseren Zeiten wieder in die Niederlande!“

Vorsicht nicht über Bord werfen

Auch Dr. Zwicker aus dem Kreis Borken sieht jetzt nicht die Gelegenheit für Geselligkeit, für Freundschaftsbesuche oder zum Einkaufen auf der anderen Seite der Grenze. Das gute Wetter dürfe nicht dazu verleiten, alle Vorsicht über Bord zu werfen. Daher bittet er die Bürger darum, zu Hause zu bleiben.

Das falle sicherlich schwer, aber gerade jetzt gelte es bei der Einschränkung der Kontakte durchzuhalten: „Wenn wir jetzt nachlassen, würden wir all unsere bisherigen Anstrengungen zunichtemachen.“