Biohöfe laden ein, Käse verkosten, Kühe gucken und noch mehr

Am Niederrhein. Alles Bio? – Aber sicher! Noch bis zum 10. September laden Biohöfe und Biobetriebe zum Blick hinter die Kulissen ein. Ein Überblick.

Es ist ein Jubiläum: Der Ökolandbau in NRW zeigt mit Aktionen, Projekten und Hofgeschichten, was Bio-Akteure, Ökologie, Landwirtschaft gemeinsam auf die Beine stellen können – im nunmehr 25. Jahr. Was früher „Öko-Aktionstage“ hieß, sind heute die „BioWochen NRW“ – und die werden auch am Niederrhein auf einer ganzen Reihe von Höfen angeboten. Landesweit gibt es mehr als 100 Veranstaltungen – die Bio-Wochen, dauern noch bis 10. September.

Der Bio-Sektor entwickelt sich – mehr als 5.000 Unternehmen aus den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung und Handel engagieren sich in diesem Segment der Lebensmittelbranche. 6,4 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in NRW werden ökologisch bewirtschaftet. Am Niederrhein sind u.a. diese Aktivitäten vorbereitet:

Der Biohof Büsch in Weeze lädt am Freitag, 1. September, 16-17.30 Uhr, zur Hofführung ein. Treffpunkt: 16 Uhr vor dem Hofladen, dann geht’s zu den Tieren und Ackerflächen. Niederhelsum 1a, 47652 Weeze

Biokäserei Aurora in Kranenburg: Führungen durch die Käserei und Käseverkostung, 1. September, 10-11.30 Uhr, und Mittwoch, 6. September, 10-11.30 Uhr. Hammereisen 55, in 47559 Kranenburg

Hoffest auf Frohnenbruch in Kamp-Lintfort am Sonntag, 3. September, 10-18 Uhr.

Gefeiert wird die neue gläserne Hofmetzgerei und das neue Café am Weiher. Außerdem: Seit 20 Jahren ist der Hof Mitglied im Bio-Anbauverband Bioland, und das älteste noch stehende Hofgebäude feiert 400-jähriges Jubiläum. Hier dürfen u.a. auch Schweine im Freiland leben. Es gibt zahlreiche Stände (u.a. Korbflechter, Filz), musikalische Untermalung und Aktivitäten.

Alles Bio Ausgerichtet werden die BioWochen von der Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW e.V. gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW und der Landwirtschafskammer NRW. Die Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW e.V. (LVÖ NRW) ist von den Landesverbänden Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland in NRW 2014 gegründet worden. Sie vertritt die Interessen der Öko-Landwirte in NRW. Dies sind derzeit über 2.200 Bio-Landwirte mit 89.000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche.

Inzwischen sind neben Klaus und Bärbel Bird auch Tochter Eva und Sohn Paul in den Familienbetrieb eingestiegen. Schloßallee 81 in 47475 Kamp-Lintfort.

Ernthelfer*in für einen Tag – das kann man werden auf dem Neuhollandshof der Familie Clostermann, - Clostermann Organics Wesel am Mittwoch, 6. September, 8-17 Uhr. So nah kommen Sie einem Demeter-Apfel selten… Teilnahme ab 16 Jahre, anmelden notwendig. Jöckern 2 in 46487 Wesel

Der Naturkost Schniedershof in Wachtendonk lädt am Mittwoch, 6. September, 10-13 Uhr, ein zur kleinen Gesprächsrunde mit Besichtigung des Biokistenbetriebes. Heiligenhäuschenweg 9 in 47669 Wachtendonk

Auf Haus Riswick bei Kleve wird über das nachhaltige Weideprojekt „Mob Grazing“ berichtet. Foto: Kurt Michelis

Auf zu den Riswicker Weiden

Der Ökobetrieb des Versuchs- und Bildungszentrums Landwirtschaft Haus Riswick, Kleve, öffnet am Donnerstag, 7. September, 12-17 Uhr, seine Tore für alle Besucherinnen und Besucher, die mehr über ökologische Milchviehhaltung und klimaresiliente Weideführung erfahren möchten. Bei einem Spaziergang zu den Weiden wird das holistische Weideprojekt „Mob Grazing“, erläutert – ein alternatives Weidesystem, das die die Aspekte Klimaschutz, Bodenfruchtbarkeit und Tiergerechtheit verbinden soll. Auch der Bauernmarkt hat an diesem Tag geöffnet. Landwirtschaftskammer NRW/ LVZ, Haus Riswick, Elsenpaß 5 in 47533 Kleve

Der Biomarkt in Wesel, bietet Freitag, 8. September, Käse aus den Bergen an, „Bio vom Berg“. Am Spaltmannsfeld 19 in 46485 Wesel

Alle Informationen zu den Bio-Wochen, alle teilnehmenden Höfe, alle Aktionen und vieles mehr ist online zu finden unter www.biowochen-nrw.de

