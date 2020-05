Kamp-Lintfort. Am 5. Mai eröffnet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Was erwartet die Besucher? Wie sind die Corona-Auflagen? Wir haben die Infos.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Eröffnung der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zunächst auf den 5. Mai verschoben worden. Darauf haben sich die Landesgartenschau GmbH, die Stadt und die Landesministerien für Umwelt und Gesundheit geeinigt. Wir haben alle Infos zusammengetragen.

Landesgartenschau 2020: Wie ist der Stand?

Die Landesgartenschau darf am 5. Mai eröffnen. Das hat das Land Nordrhein-Westfalen nun mitgeteilt. Die Details zur Eröffnung will die Stadt am Montag, 4. Mai, verkünden. Zuvor hatte das Land ein Hygiene-Konzept geprüft, das die Landesgartenschau GmbH vorgelegt hatte. Dieses sieht unter anderem eine Maskenpflicht für Besucher vor.

Zwar ist die Laga noch nicht eröffnet, ein Spaziergang im Park des ehemaligen Zechengeländes war aber im April erlaubt – unter Auflagen. Vier „Spaziergeh-Tage“ gab es bereits. Auch am Mittwoch, 29. April, war ein Besuch möglich. Es durften nur die Pflanzen angeschaut werden. Alles andere hatte weiterhin geschlossen: die Blumenhalle, der Tierpark Kalisto, die Spielplätze, die Gastronomie, das Forschungslabor „Green Fab Lab“ der Hochschule Rhein-Waal, der Lehrstollen der ehemaligen Zeche Friedrich-Heinrich und auch der Förderturm mit der Aussichtsplattform. Auch die Gärten am Kloster Kamp bleiben geschlossen.

Wie funktionieren die Spaziergänge?

Eintritt wird für diese Spaziergänge, die zwischen 11 und 19 Uhr möglich sind, nicht genommen. Ordner überwachen die Abstände und die Gruppengröße, es gelten die gleichen Regeln wie bei einem Gang durch den Stadtpark. Nach Bedarf wird das Sicherheitspersonal aufgestockt.

Wie sieht es mit den Veranstaltungen auf dem Gelände aus?

Alle Veranstaltungen auf dem Gelände sind bis zum 5. Mai abgesagt. Wie es dann weitergeht, will die Stadt Kamp-Lintfort am 4. Mai vorstellen. Möglicherweise können kleinere Events stattfinden, der Gala-Abend mit Bernd Stelter oder das Konzert mit der SWR-Bigband und Max Mutzke sind aber mehr als fraglich.

Kann ich mir das Landesgartenschau-Gelände schon anschauen?

Ja, es gibt einen Film, der das Laga-Gelände zeigt und der auf der Homepage der Landesgartenschau sowie in den sozialen Medien abrufbar ist. Unsere Fotografen waren zudem schon auf dem Gelände und haben viele Bilder gemacht.

Endspurt in Kamp-Lintfort Endspurt in Kamp-Lintfort Wegen der Corona-Krise wurde die Landesgartenschau auf den 5. Mai verschoben. Die ersten Blumen blühen - wir haben uns vorab ein Bild gemacht. Foto: Markus Weissenfels

Ist denn alles fertig für die Besucher?

Ja, zu 98 Prozent. Momentan werden noch Restarbeiten am Gebäude des Kalisto getätigt.

Was blüht gerade und wie viele Pflanzen wurden eingepflanzt?

Rund 270.000 Zwiebeln und 22.000 Stauden sind im Zechenpark gepflanzt worden. Insgesamt gibt es 835 Großbäume. Gerade blühen orange und gelbe Tulpen sowie dunkellila Stiefmütterchen, die beispielsweise die Pflanzkästen auf dem Quartiersplatz zieren. Auch der Blauglockenbaum blüht jetzt schon. „Die Kaiserkrone ist für mich momentan ein ganz besonderer Hingucker“, sagt Kirsten Holsteg, Landschaftsarchitektin und Mitarbeiterin in der Abteilung Planen und Bauen.

Wird es aufgrund von Corona Ticketermäßigungen geben?

Bislang wurden rund 10.000 Dauerkarten verkauft. Wenn die Laga eröffnen kann, soll alles zugänglich sein, so dass T icketermäßigungen derzeit noch kein Thema sind. Die Tickets sind online über die Homepage der Laga sowie auf www.wir-lieben-tickets.de erhältlich. Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 18,50 Euro (ermäßigt: 14 Euro). Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren zahlen zwei Euro, für Kinder bis einschließlich zwei Jahre ist der Eintritt frei. Es gibt Gruppenermäßigungen ab 15 Personen: 16,50 Euro.

Für die Veranstaltungen, die ausfallen oder verschoben werden müssen, gibt es derzeit noch keine Regelung. Nach Angaben der Pressestelle befindet sich die Laga hier in den Gesprächen mit den Veranstaltungspartnern. Eigentlich sind rund 500 Veranstaltungen abends auf dem Gelände geplant.

Was erwartet die Besucher auf dem Gelände, wenn alles öffnen darf?

Im Zentrum des neuen Zechenparks gibt es zwei Anhöhen, den Kleinen und den Großen Fritz, die zum Verweilen einladen sollen. Rundherum sind Blumenhallen, Obstwiesen, Hausgärten, Schmuck- und Staudenbepflanzungen entstanden. Und es gibt die Spiel- und Tieroase Kalisto, wo vor allem kleine Besucher Zwergziegen, Erdmännchen, Alpakas und Ponys ganz nah kommen dürfen. Im Green FabLab, dem Forschungs- und Laborraum der Hochschule Rhein-Waal, stehen die Umwelt und deren nachhaltige Nutzung im Mittelpunkt.

Alle Besucher haben hier die Möglichkeit zu experimentieren, basteln und entwickeln und mit Studenten und Experten in den Austausch zu kommen. Wer noch einmal so richtig Bergbauluft schnuppern will, kommt mit der Eintrittskarte zur Laga auch in den Lehrstollen. Ehemalige Bergmänner erklären hier den Untertage-Betrieb der Zeche Friedrich Heinrich.

Tulpen werden auf dem Laga-Gelände in Kamp-Lintfort bewässert. Am 5. Mai soll es für Besucher öffnen. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Für den Förderturm, der nun Wahrzeichen der Stadt ist, hatten sich einige Kamp-Lintforter 2012 besonders eingesetzt, er sollte nach der Zechenschließung abgerissen werden. Jetzt ist er das Highlight, denn Besucher sollen auf die 66 Meter hohe Aussichtsplattform hochfahren können, wo ein 360-Grad-Blick wartet. Hier oben prangt auch riesengroß das „Laga 2020“-Schild. Der Turm wurde von außen komplett saniert.

Wer sich viel bewegen möchte, kann zu Fuß den 2,7 Kilometer langen Wandelweg gehen, der den Zechenpark mit dem Kloster am Rande der Stadt verbindet. Neu angelegte Fuß- und Radwege begleiten hier den Wasserlauf der Großen Goorley und treffen am Kloster Kamp auf die Fossa Eugeniana. Die Strecke kann dann aber auch mit dem Bus-Shuttle überbrückt werden.

Wie sieht es mit der Gastronomie auf dem Gelände aus?

Derzeit hat sie geschlossen. Wenn sie öffnen darf, gibt es zwei Caterer, Fantastic Gartenschau Catering und Polster Catering. Fantastic wird mit einem großen Selbstbedienungsrestaurant im Zechenpark in der Nähe der Blumenhalle stationiert sein sowie einen kleinen Standort in der Nähe des Kalisto-Tierparks betreiben. Burger und Pizza, aber auch regionale Gerichte stehen auf der Speisekarte. Polster wird mit einem Bedienrestaurant an der Ausstellerachse vertreten sein und zudem eine Gastronomie am Weinberg und in der Orangerie im Kamper Gartenreich besetzen. Im Restaurant „Am Aussichtsturm“ im Zechenpark sollen die Gäste mit regionalen und saisonal wechselnden Gerichten verwöhnt werden.laga will den besuch nach corona-regeln möglich machen

Wie kam die Laga eigentlich nach Kamp-Lintfort?

Früher als Blümchenschau verspottet, heute als Instrument der Stadtentwicklung geschätzt: Die Landesgartenschau gibt es seit den 1970er Jahren und wird inzwischen zum 18. Mal veranstaltet – immer im Drei-Jahres-Rhythmus. Ausgeschrieben wird sie vom Landwirtschaftsministerium.

So stand am 5. November 2015 fest: Die Landesgartenschau kommt nach Kamp-Lintfort. Auch, „weil die Stadt die Neunutzung der ehemaligen Bergbaufläche als Chance für eine nachhaltige Stadtentwicklung aufgreift“, so der damalige Landesbauminister Michael Groschek.

Ein Blick hinein: Die Laga findet auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Friedrich-Heinrich statt. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Wie komme ich zur Laga, sobald sie öffnen darf?

Mit dem Auto: Laut Homepage des Veranstalters lautet die Adresse für das Navi Friedrich-Heinrich-Allee 90, 47475 Kamp-Lintfort. Für Besucher wird es während der Veranstaltung kostenlose Parkplätze geben - im südlichen Teil des Geländes auf der linken und rechten Seite der Friedrich-Heinrich-Allee.

Laut Homepage des Veranstalters lautet die Adresse für das Navi Friedrich-Heinrich-Allee 90, 47475 Kamp-Lintfort. Für Besucher wird es während der Veranstaltung kostenlose Parkplätze geben - im südlichen Teil des Geländes auf der linken und rechten Seite der Friedrich-Heinrich-Allee. Mit dem ÖPNV: Seit dem 12. Februar steht fest: Kamp-Lintfort bekommt einen Bahnanschluss – allerdings erst zum Jahr 2026. Anlässlich der Laga wird die Strecke im Vorlaufbetrieb April bis Oktober an den Wochenenden und an Feiertagen zwischen Moers und Kamp-Lintfort im Stundentakt mit einem Pendelverkehr bedient.

Die nächst gelegenen und größeren Bahnhöfe befinden sich in Moers, Duisburg und Rheinberg. Von Duisburg aus fahren die Buslinien SB 10 (Halt Friedrich Heinrich) und SB 30 (Kloster Kamp). Von Moers aus fährt außerdem noch die Buslinie 911 (Halt: Neues Rathaus - 1,3 Kilometer zur Friedrich-Heinrich-Allee). Von Rheinberg aus verkehrt die Linie 1 (Halt: Neues Rathaus - 1,3 Kilometer zur Friedrich-Heinrich-Allee).

Wie der Fahrplan dann genau aussehen wird, ist noch unklar, da der ÖPNV die Fahrtzeiten in Corona-Zeiten landesweit sehr eingeschränkt hat.