Kurdische Aktivistin aus Oberhausen kämpft um ihre Kinder

An der grauen Wand in dem geräumigen Wohnzimmer prangen Krakeleien. Zozan G. seufzt. „Das hat mein Jüngster gemacht.“ Der Dreijährige ist nervös und auffällig, seitdem er vor Gericht erscheinen musste, er nässt auch wieder ein. Seine Mutter glaubt, dass er Angst davor hat, ihr weggenommen zu werden. Das wäre der schlimmste Ausgang eines Verfahrens, das vom Familiengericht in Oberhausen gegen G. eingeleitet wurde. Nicht, weil G. ihre insgesamt fünf Kinder vernachlässigt. Sondern weil sie und ihre älteren Kinder auf pro-kurdischen Demonstrationen gehen.

Rückblick: Anfang vergangenen Jahres gibt es europaweit Solidaritätsaktionen für hungerstreikende Kurden in der Türkei, unter ihnen Leyla Güven, eine Abgeordnete der prokurdischen Partei HDP. Mit dem Hungerstreik protestieren Güven und Hunderte andere gegen die anhaltende Isolationshaft des seit zwei Jahrzehnten inhaftierten Gründers der in der Türkei wie in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Auch in Deutschland solidarisieren sich Kurden mit den Hungerstreikenden.

Die Schlacht um Kobane hat Zozan G. politisiert

Zozan G. (44) war viele Jahre eine unpolitische Frau, verheiratet mit einem Türken. „Wir hatten die Vereinbarung, dass wir uns nicht um Politik kümmern“, erzählt sie. Mit der Schlacht um die nordsyrische Stadt Kobane, die von Kurden gegen die Terrormiliz IS verteidigt wurde, begann sich ihre Haltung zu ändern. „Mir hat das Herz geblutet, ich habe bei den Bildern geweint.“ Der türkische Angriffskrieg gegen die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien Anfang 2018 und der Hungerstreik brachte das Fass zum überlaufen. „Mein Gewissen plagte mich. Ich konnte nicht mehr ruhig dasitzen und zuschauen.“

Also ging Zozan G. auf Demonstrationen. Und nahm ihre Kinder mit. Im Februar stoppt die Polizei in Karlsruhe einen Marsch junger Kurden. Unter ihnen ist auch die zweitälteste Tochter von Zozan G., die damals 12-Jährige nimmt auch einen Monat später bei einer Aktion im Düsseldorfer Landtag teil, bei der Kurden versuchen, eine Petition abzugeben und kurzzeitig die Eingangsschleuse besetzen. Zozan G. ist mittlerweile alleinerziehend, ihr Mann hat sich von ihr getrennt.

Die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe leitet ein Verfahren gegen das Mädchen wegen „Zuwiderhandlung gegen Verbote nach dem Vereinsgesetz“ ein, sie soll ein Bild Öcalans auf ihrer Weste getragen haben. Das Verfahren wird eingestellt, weil das Mädchen strafunmündig ist. Das teilen die Karlsruher dem Familiengericht in Oberhausen im September mit.

Jugendamt stellt der Familie ein gutes Zeugnis aus

Bereits im Mai hat eine Mitarbeiterin des Jugendamtes die Familie wegen der politischen Aktivitäten besucht. Die Mitarbeiterin stellt der Familie ein gutes Zeugnis aus. Das Mädchen sei in der Schule beliebt und „leistungsmäßig sehr stark“, die Familie „kümmert sich um die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder gut“. Aus Sicht des Jugendamtes seien keine familiengerichtlichen Maßnahmen notwendig.

Die Familienrichterin sieht es anders. Nach einer Anhörung des Mädchens und Zozan G. im Oktober weitet sie das Verfahren auf die vier anderen Kinder aus. Im Dezember müssen die vier Geschwister des Mädchens vor Gericht erscheinen, selbst der Dreijährige. Nach der Anhörung meldet sich der Staatsschutz Essen beim Familiengericht und bittet um Informationen über das Verfahren. Die beiden ältesten Töchter von Zozan G. seien „verstärkt bei Demonstrationen aufgefallen“.

Es ist klar: Dieses Verfahren wird aus politischen Gründen geführt.

Der Anwalt: Erstes Verfahren aus politischer Motivation

Der Anwalt der Familie ist entsetzt: „Das ist meiner Kenntnis nach in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik das erste Mal, dass ein solches Verfahren aus rein politischer Motivation geführt wird“, sagt Tim Engels. Tatsächlich sind ähnliche Verfahren etwa gegen rechtsextremistische Familien nicht bekannt. Selbst bei Müttern, die mit der Terrororganisation IS sympathisieren und ihre Kinder mit in die Kriegsgebiete in den Irak und Syrien genommen haben, tun sich Jugendämter mit der Einleitung von Sorgerechtsverfahren schwer.

Für Engels ist das ein Indiz dafür, dass das Oberhausener Verfahren speziell „der antikurdischen Repression“ dienen soll: „Das ist ein Präzedenzfall.“ „Sie wissen, dass die Schwachstelle einer Mutter ihre Kinder sind“, sagt Zozan G., die sich aber weiter für die kurdische Sache einsetzen will: „Wir demonstrieren ja nicht nur für die Rechte von Kurden, sondern für die Rechte aller Menschen.“

Wenn sie auf Demonstrationen gesprochen habe, dann seien das alles genehmigte Kundgebungen gewesen. Dass ihre Töchter in zwei oder drei Fällen die Schulpflicht verletzt hätten, ficht sie auch nicht an: „Dann müssten gegen die Eltern von allen Fridays-for-Future-Kindern Verfahren eingeleitet werden.“

Am 22. Januar soll das Verfahren fortgesetzt werden.