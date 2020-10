Bitte alle und alles nun einmal: verlangsamen. Einen Gang ‘runterschalten und wieder Lust und Muße finden zum Staunen. Zum Gucken und sich verführen lassen, denn, so heißt es schon in dem Booklet zur wanderbaren Ausstellung in Kranenburg: „Die Realität wird sonderbarer, je besser man sie betrachtet“.

19 Künstlerinnen und Künstler stellen aus – im Museum Katharinenhof und draußen, in der Natur rundherum

Zum zweiten Male lädt das Museum Katharinenhof und eine kleine, feine deutsch-niederländische Künstlergemeinde zum „Kreislauf“ ein – zeitgenössische Kunst drinnen und draußen – und die, die draußen ist, kann man wunderbar gemütlich spazierend entdecken. Ein Kunstwanderweg einmal rund um den historischen Ortskern – und zurück zum Zentrum, das ist dann natürlich das Museum Katharinenhof.

Ingrid Geerdink (li.) mit Dini Thomsen ihren mit sibirischer schwarzer Kreide gezeichneten Bildern. Fast wirken die Arbeiten von Ingrid Geerdink wie unter dem Mikroskop gemalt. Foto: wasch

Die Künstlerinnen Ingrid Geerdink und Dini Thomsen haben diese „Biennale“ erfunden und nun zum zweiten Male die Idee umgesetzt.

19 deutsche und niederländische Künstler und Künstlerinnen sind wieder dabei -- mit riesengroßen Objekten und ganz kleinen Dingen, mit tonnenschweren Skulpturen und mit zarten, zerbrechlichen Installationen.

Lyrik und gemalte Kärtchen voller Poesie

Mal umspielt feinsinnige Lyrik die Seele (Bianca Boer): „Eine Wolke fiel über die Stadt und alles hatte einen Rand“, dazu verzaubern kleine , bunte, auf Registerkärtchen gemalte und gezeichnete Träume das Gemüt.

Und dann wieder drücken sich die Holz- und Stahlskulpturen von Frank Merks in den Boden – sie weisen Narben und Verletzungen auf. Kunst wie das Leben, geprägt von Freude und Leid.

Es entstehen immerwieder neue Welten

Radovan Matijek spielt immer wieder mit der Zerbrechlichkeit des Lebens – und doch bringen seine Arbeiten auch Hoffnung mit – trotz aller seltsamen Deformationen treiben irgendwann und irgendwo neue Keime aus, neue Welten entstehen.

Kunst-Spaziergang durch Kranenburg Ein Kunst-Spaziergang durch Kranenburg entlang des Unerwarteten – das ist „Kreislauf 2“. 19 deutsche und niederländische Künstler und Künstlerinnen stellen aus – draußen, entlang einer Spazier-Kunst-Route. Und drinnen, im Museum Katharinenhof. Empfehlenswert: Der Film zum Aufbau der Skulpturen und der Installationen und aller Arbeiten. Ton Houtappels hat alle Künstler begleitet und eine spannende Dokumentation geschaffen. Läuft in Endlosschleife im Museum. Zu sehen ist „Kreislauf 2“ draußen bis 8. November. Die Ausstellung im Museum soll, das ist der Plan, länger zu sehen sein. Museum Katharinenhof, Mühlenstraße 9, 47559 Kranenburg, mi-so, 14-17 Uhr.

Matijek hat seine zerbrechliche und doch so robuste Installation ins Museum gepackt, die große mächtige, quietschgelbe steht draußen am Wandelweg – erinnert ein wenig an das Urmeli der Augsburger Puppenkiste – nur viel größer – und als Doppelhelix.

Nur Mut, einmal über den grünen Rasen stiefen, dann das Türchen öffnen und schon ist man drin im verborgenen Gärtchen von Johan Geerlings. „Tuinlab“ nennt er das Natur-Kunst-Experiment. Foto: wasch

Miteingebunden in all die Kultur ist also auch das Draußen, die Natur, Gebäude, grüne Nischen. Entdecken, suchen und finden, verwirren und sich wundern – sich auf das einlassen, was da plötzlich vor einem steht – Rob Verwer etwa, mit seiner seltsamen, beweglichen Skulptur, einer Zeitmaschine gleich – alles dreht sich im geheimnisvollen Takt.

Kunst ist da, wo man am wenigsten an sie denkt

Und gleich gegenüber, auf der anderen Seite des grün bewachsenen Stadtgrabens und eines üppig wachsenden „Gemeinschaftsgartens“, da steht mitten zwischen Baum und Busch eine Tür offen, bitte hindurchgehen – und, ja:

Sie dürfen den Rasen betreten! – hinter der Tür hat Johan Geerlings sein „Tuinlab“ aufgebaut, ein verborgener Garten – und die Natur kommt ins Beobachtungsglas...

Kunst dort, wo man sie nicht erwartet – „wir wollen einladen zu einem Spaziergang entlang des Unbekannten, wollen anregen, offen zu sein für Entdeckungen“, sagen Ingrid Geerdink und Dini Thomsen. „Man geht, schaut, steht still, man sieht Zufälle und plötzliche Verbindungen.“

Friedefrau Deutsch – thematisch dreht sich alles um Nähe und Beziehung – und um den Menschen. Der Affe dient als Metapher. Foto: wasch

In etwa 30 Minuten lässt sich „Kreislauf 2“ unter freiem Himmel gemütlich erwandern – die Pausen zum Staunen nicht eingerechnet. Und sie werden staunen, etwa wenn Sie unter dem Werk von Meg Mercx herlaufen – 1850 viereckige, recycelte Kunststoffplättchen schweben über Ihnen… Christoph Wilmsen Wiegmann ist da, Pit Bohne, Victor Popov...

Man entdecktwas unsichtbar war

Im Museum Katharinenhof geht das Staunen weiter. Bei Friedefrau Deutsch etwa dreht sich alles um Nähe und Beziehung.

Der Affe, der dem Menschen ja so ähnlich ist, dient als Metapher. Dini Thomsen hat eine Rauminstallation aufgebaut, die ihr großes Thema abbildet – Geschichten über Heimat, Schutz und Sehnsucht nach Geborgenheit. Ingrid Geerdink vergrößert in ihren schwarz-weißen Arbeiten mit sibirischer Kreide kleine Dinge wie unter dem Lupenglas. Und man entdeckt, was vorher unsichtbar war.

Bitte Zeit zum Wundern mitbringen. Eintritt frei.