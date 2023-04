Kunst und Kultur: Museum in Scheveningen zeigt Henry Moore

Scheveningen. Das Museum Beelden aan Zee in Scheveningen präsentiert eine große Retrospektive des weltberühmten englischen Künstlers Henry Moore (1898-1986).

Das Museum Beelden aan Zee am Scheveninger Boulevard präsentiert eine große Retrospektive des weltberühmten englischen Künstlers Henry Moore (1898-1986). Die Ausstellung zeigt Meisterwerke aus seinem vielfältigen Schaffen und gibt einen guten Einblick in Moores Arbeitsmethoden und künstlerische Entwicklung. Ab dem Jahr 1930 widmete sich Moore vor allem liegenden Figuren, der Verbindung zwischen internen und externen Formen sowie Mutter und Kind. Das letzte Thema ist besonders auffällig in der Skulptur Mother and Child (1959) dargestellt.

Henry Moore – Form und Material, 7. April bis 22. Oktober, Museum Beelden an Zee, Scheveningen. www.beeldenaanzee.nl/

