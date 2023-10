Kunst und Handwerk: Ausstellung im Textielmuseum Tilburg

Tilburg. „Is it alive?“ Das TextielMuseum Tilburg präsentiert die Zukunft von Textil und Technologie mit einer Weltneuheit. Zu sehen ab dem 14. Oktober.

Es vibriert, schimmert, raschelt, knistert, atmet und bewegt sich hin und her. Während der Erlebnisausstellung „Lebt es?“ zeigt das TextielMuseum in Tilburg räumliche Textil Installationen, die mithilfe von Technologie lebendig erscheinen.

Täuschend echt sehen viele der Ausstellungsstücke aus. Foto: Textielmuseum Tilburg

Im Mittelpunkt steht die neue und bisher unveröffentlichte Installation „As if I was the wind“ von Studio Drift, bei der eine 20-köpfige Gruppe lebensgroßer Halme sich wie von einer Windböe bewegt. Außerdem sind unter anderem „lebende Architektur“ des kanadischen Künstlers und Architekten Philip Beesley sowie ein aktiviertes Werk der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen zu sehen. Die Ausstellung beleuchtet auch den Herstellungsprozess und zeigt, dass die Künstler gleichzeitig Erfinder innovativer Anwendungen sind.

Kunst, Natur, Technologie und Textil

Die textilen Installationen in „Is it alive?“ sind aus einer Faszination für natürliche Prozesse entstanden. Wie erwacht etwas zum Leben? Wann empfinden wir etwas als „lebendig“? Während „Is it alive?“ zeigt das TextielMuseum die Forschung von Künstlern und Designern, die Technologie nutzen, um Prozesse und Bewegungen aus der Natur zu imitieren, ohne dabei einen praktischen Zweck zu verfolgen.

Die Ausstellung beleuchtet die Rolle von Textilien in dieser Suche und führen zu innovativen räumlichen Installationen. Die Künstler nutzen die charakteristischen Eigenschaften von Textilien – Weichheit, besondere Strukturen und Flexibilität - und wenden sie in innovativen Installationen an. In „Is it alive?“ kommen Innovation, Textil, Technologie und Kunst zusammen und sind inspiriert vom Leben selbst.

„Poetic Veil“ heißt dieses vom TU Delft Science Centre Delft entworfene Kunstwerk. Foto: Philip Beesley

In jedem Raum entdeckt der Besucher in ein anderes räumliches Werk. Im ersten Raum erforschen Sie „As if I was the wind“, eine Installation von Studio Drift.. Ein weiterer Raum ist mit dem Werk „Living Shadows“ gefüllt, eine Zusammenarbeit des Kanadiers Philip Beesley und der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen. In den folgenden Räumen sind neben Tanja Smeets’ „Nebula and the soft Machine“ (2016), die speziell für diese Ausstellung erweitert und aktiviert wurde, zwei interaktive Arbeiten von Bart Hess aus der Serie „STIMULUS cord reflexes“ (2016) zu sehen. Diese Werke bewegen sich in Reaktion auf die Bewegungen von Besucher.

„Lucid Look“ heißt dieses Exponat von der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen. Foto: Textielmuseum Tilburg

“As if I was the wind“ von Studio Drift

Im Jahr 2021 startete das TextielLab, die professionelle Werkstatt des Museums, ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm (R&D). Studio Drift führte im Rahmen eines R&D-Programms Forschungen zu gewebten, selbsttragenden Strukturen durch, die mithilfe von Technologie zum Leben erweckt werden.

Das Ergebnis dieser Forschung ist die Installation „As if I was the Wind“. Die Installation besteht aus mehr als lebensgroßen Halmen, die sich bewegen. Der Besucher kann sich durch die Installation bewegen und hat das Gefühl, der Wind zu sein, der die Halme bewegt. Studio Drift ist bekannt für ihre ästhetische und poetische Arbeit, bei der sie sich stark von natürlichen Formen und Verhaltensweisen inspirieren lassen.

„Is it alive?“, TextielMuseum Tilburg, 14. Oktober 2023 - 7. April 2024. Mehr unter https://textielmuseum.nl/en/.

