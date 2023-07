Kunst: Riegholt wird neue Direktorin in Venloer Museum

Venlo. Der Vorstand des Museums van Bommel van Dam hat Rieke Righolt zur neuen Direktorin des Museums in Venlo ernannt. Sie wird am 1. September starten.

Der Vorstand des Museums van Bommel van Dam hat Rieke Righolt zur neuen Direktorin des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst und Design in Venlo ernannt. Sie wird ihr Amt am 1. September 2023 antreten.

Der Vorstand des Museums van Bommel van Dam freut sich über den Direktionsneustart mit Rieke Righolt, die über umfangreiche Erfahrungen in der Museumswelt verfügt. Nick Bos, Vorsitzender der Museums-Stiftung: „Ich bin sehr zufrieden mit der Direktorin, die wir nach einem umfangreichen Findungsprozess ausgewählt haben. Rieke Righolt passt mit ihrer unternehmerischen Erfahrung und ihrer künstlerischen Vision in die Phase und Entwicklung, die das Museum jetzt braucht.“

Rieke Righolt war zuvor unter anderem im Arnheimer Museum für moderne Kunst sowie in der Oude Kerk als Kuratorin beziehungsweise Geschäftsführerin tätig. Foto: Luidspreker

Rieke Righolt hat Niederländisches Recht und Kunstgeschichte studiert. Seit nunmehr 13 Jahren ist sie in verschiedenen Positionen in kulturellen Institutionen wie dem Arnheimer Museum für moderne Kunst und der Oude Kerk (Alten Kirche) in Amsterdam sowohl als Kuratorin, als auch auf Seiten der Geschäftsführung tätig. In den letzten Jahren war sie als Leiterin der Abteilung Entwicklung Partnerschaften Mitglied des Managementteams des Design Museums in Den Bosch. Daneben hatte sie die künstlerische Leitung von Machinery of Me inne, einer Einrichtung für zeitgenössische Kunst in Arnheim.

Righolt: „Das Museum van Bommel van Dam besticht durch eine faszinierende Sammlung, ein anregendes Programm und einen gesellschaftsorientierten Ansatz. Es gibt nur wenige Museen, die eine so positive Präsenz in der Stadt haben. Ein noch junges Team programmiert mit Blick auf die Zeit, in der wir leben, aber auch mit Blick auf die Museumsbesucher der Zukunft. Mit einem ausgeprägten künstlerischen Ansatz werden wir dies in den kommenden Jahren noch weiter verstärken“.

