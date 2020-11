Kunst, Kultur und Kurioses im Achterhoek

Verstaubte Vitrinen neben ellenlangen Infotafeln suchten wir im Achterhoek vergeblich. Stattdessen fanden wir Museen, die spannende Geschichten erzählen und zum Teil schon von außen wahre Hingucker sind. Bei der Zweigniederlassung des Museums MORE im Kasteel Ruurlo sind wir uns gar unsicher, was schöner ist: Die Außenansicht des Schlosses oder die Kunstsammlung im Inneren. Über einen gewundenen Pfad geht es vom Parkplatz aus auf das imposante, gut 700 Jahre alte Gebäude zu. Eine 32 Meter lange Glasbrücke führt über den Schlossgraben.

Das Kasteel Ruurlo ist schon von außen faszinierend und beeindruckend. Foto: maike schober / julian binn

Ein tolles Fotomotiv und unser Weg zu Carel Willink (1900-1983). Der Niederländer gilt als Großmeister des Neorealismus. Auf den farbenfrohen Seidentapeten des Schlosses kommen seine düsteren Stadtansichten und Wolkenlandschaften besonders gut zur Geltung. Ganz nebenbei erfahren die Besucher so einiges über das Liebesleben des Künstlers. Er war mehrfach verheiratet, unter anderem mit dem Model Mathilde de Doelder, die für teure Kleider schwärmte.

Einige Kreationen ihrer Designerin Fong Leng sind ebenfalls ausgestellt. Wir betrachten die extravaganten Stücke und glauben sofort, was im deutschsprachigen Museumsführer steht: Um diese Roben zu finanzieren, musste Willink die Preise für seine Werke ordentlich anheben.

30 Minuten Fahrzeit entfernt liegt das Örtchen Gorssel. Wo einst der Bürgermeister in seiner Amtsstube saß, schließt sich heute ein eindrucksvolles neues Gebäude an. Es beheimatet den Hauptstandort des Museums MORE: das größte Museum für modernen Realismus in Europa. In der lichtdurchfluteten Eingangshalle halten wir inne. Das Gebäude wurde vom niederländischen Stararchitekten Hans van Heeswijk entworfen, der sich auch die Glasbrücke vor Kasteel Ruurlo und Bauten wie das Van Gogh Museum in Amsterdam und das Mauritshuis in Den Haag ausdachte.

Der exklusive Speiseraum ist eins von über 40 Zimmern im Haus Verwolde. Foto: maike schober / julian binn

Rund 240.000 Besucher jährlich sehen sich die Ausstellungen in Gorssel an. „Wir zeigen hunderte Werke niederländischer Topkünstler im Bereich des Realismus aus den vergangenen 100 Jahren“, erklärt uns Mitarbeiterin Ellen van Slagmaat zur Begrüßung. Neben Carel Willink gehören dazu unter anderem Jan Mankes, Pyke Koch und Charley Toorop. Bemerkenswert: Bilder, die wie Fotografien vergangener Jahrzehnte aussehen, stellen sich als gemalt heraus – und das erst bei näherer Betrachtung.

Landleben zu Urgroßmutters Zeiten

Ein Kontrastprogramm erwartet uns im Haus Verwolde, eindrucksvoller Mittelpunkt eines zig Hektar umfassenden Landguts. Das Gebäude wurde im Jahr 1776 im Auftrag von Frederik van der Borch erbaut, der damals Freiherr von Verwolde war. Sechs Generationen seiner wohlhabenden Familie lebten in dem prunkvollen Haus, ehe es seine Nachkommen 1977 an die Stiftung „Geldersch Landschap en Kasteelen“ übergaben, die sich um den Erhalt von Naturgebieten, Schlössern und Landgütern in der Provinz Gelderland kümmert.

Heute können Besucher hier in vergangene Jahrhunderte eintauchen, erklärt uns Mara ter Kuile, während sie uns durch einige der über 40 Zimmer führt. Alte Bilder und exklusives Porzellan, massive Möbel und gar ein historischer Fahrstuhl zeugen vom Reichtum der vormaligen Bewohner. Ebenso der Keller. Hier haben nicht nur einige der zahlreichen Bediensteten geschlafen, sondern auch allerlei Vorräte, skurrile Gegenstände und zur damaligen Zeit moderne Geräte ihren Platz – etwa manuell bedienbare Staubsauger und Nähmaschinen. Interaktive Elemente machen Haus Verwolde auch für die Kleinen spannend.

Wer nach der Besichtigung noch etwas Zeit übrig hat, kann dem „Weg der besonderen Bäume“ über das Landgut folgen. Er wird von einigen selten anzusehenden Exemplaren wie dem Taschentuchbaum, der Kaukasischen Flügelnuss und dem Trompetenbaum gesäumt. Haus Verwolde hat von April bis Oktober geöffnet.

In Borculo dreht sich derweil alles um das Landleben zu Urgroßmutters Zeiten. Johan Aalbers nimmt uns mit auf eine Reise in die Jahre 1880 bis 1900. Er engagiert sich ehrenamtlich für den Museumsbauernhof De Lebbenbrugge und bietet hier auch Führungen in deutscher Sprache an. „Ein Rundgang durch das Bauernhaus dauert zwischen 15 Minuten und vier Stunden“, sagt er. „Es kommt ganz darauf an, wie viele Fragen die Besucher im Gepäck haben. Und manchmal erzählen die Leute auch mir etwas Neues, das ich noch nicht wusste. Dann entstehen schöne Gespräche.“

Wir betreten die Wohnstube. In der Mitte steht ein großer, gedeckter Holztisch. Neben der Feuerstelle wartet ein Topf auf seinen Einsatz. Unter der Decke hängen Würstchen als Wintervorrat. Alles sieht so aus, als wenn der Bauer jeden Moment nach Hause kommen könnte. Geradeaus geht eine Tür Richtung Stall und Schuppen mit lauter Werkzeugen. Links führen Treppen in eine Art Gästezimmer.

„Es heißt, dass Prins Maurits und Frederik Hendrik hier einst auf ihrem Weg nach Münster übernachtet haben“, weiß Aalbers zu berichten. Der Schreibtisch neben dem Gästebett wurde zugleich als Postamt genutzt. Wer nicht selbst schreiben konnte, kam hierher, um einen Brief aufsetzen zu lassen. Feder und Tintenfass stehen schon bereit. Der Museumsbauernhof kann ab April täglich besichtigt werden, öffnet seine Tore auf Anfrage aber gerne auch im Winter.

„Kein typisches Museum“

Unser nächster Halt führt uns nach Almen, ein kleines Dörfchen, idyllisch zwischen dem Twentekanaal und der Berkel gelegen. Erst 2018 wurde im Herzen des Ortes das Museum STAAL eröffnet. Anders, als es der Namen vermuten lässt, ist es nicht etwa dem Material Stahl gewidmet, sondern dem Dichter Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840), der im Achterhoek viele Spuren hinterlassen hat. „Wir sind kein typisches Museum, sondern setzen sehr viel auf moderne Technik und Interaktivität“, erklärt uns Direktorin Pien Pon. Mit viel Engagement konzipiert sie gemeinsam mit ihrem Team immer wieder neue Ausstellungen, die Brücken zwischen Staring, Almen und dem Achterhoek schlagen.

In Lebensgröße: die zwölf Apostel im Heiligenbeeldenmuseum. Foto: maike schober / julian binn

Ungewöhnlich ist die Location des letzten Museums auf unserer Tour. In der 1867 eröffneten H.-Antonius-van-Padua-Kirche in Kranenburg-Vorden befindet sich das Heiligenbeeldenmuseum. Der Anblick, der sich uns bietet, ist ebenfalls nicht alltäglich: Hunderte Heiligenfiguren schmücken das Kirchenschiff. Neben einer Dauerausstellung richten die etwa 70 Ehrenamtlichen zweimal jährlich wechselnde Themenausstellungen ein, hinzu kommt eine saisonale Weihnachtsausstellung, bei der sich die Besucher nicht nur Figuren, sondern auch Bücher, Krippen und Gewänder anschauen können.

Inspiration für den nächsten Ausflug nach nebenan

Wer zwischen Emmerich und Vreden über die Grenze fährt, landet im wunderschönen Achterhoek. Fern von großen Metropolen geht es hier sehr idyllisch zu. Trotzdem hat die Region viele Überraschungen in petto, die unsere Holland-Reporter Maike Schober und Julian Binn vor den Reisewarnungen über die Grenze gelockt haben. Ihre Eindrücke sind nun Inspiration für Unternehmungen, wenn Besuche im Nachbarland wieder bedenkenlos möglich sind. Weitere Infos zu Museen in der Region auf www.dasandereholland.de und www.museen-achterhoek.de .