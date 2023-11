Kunst: Junge Talente stellen im Museum in Venlo aus

Venlo. Das Museum van Bommel van Dam in Venlo bringt jetzt nominierte Kunsttalente und etablierte ehemalige VBVD-Preisträger zusammen.

Nach einer siebenjährigen Pause, in der das Museum van Bommel van Dam an seinen neuen Standort am Keulsepoort gezogen ist, wird der VBVD-prijs im Jahr 2023 wiederbelebt. Der renommierte Förderpreis wurde 1977 von den Gründern des Museums ins Leben gerufen, um jungen, talentierten Künstlern ein Podium zu bieten. Die hieran gekoppelte Ausstellung zeigt in ihrer aktuellen Ausgabe nicht nur die Arbeiten von drei vielversprechenden Finalistinnen aus der Euroregion, sondern blickt auch mit persönlichen Erinnerungen und Kunst von etablierten ehemaligen Preisträgern zurück. Zu sehen ist die Schau „VBVD-prijs 2023“ ab Samstag, 11. November 2023 bis Freitag, 9. Februar 2024.

Mosaic Ishtar Wall von Theresa Weber, 2021 Foto: Kai Werner Schmidt

Jury-Preis und Publikumspreis

Im Frühjahr dieses Jahres hat ein externes Auswahlkomitee aus der Euregio ein knappes Dutzend Künstler aus den Niederlanden und Deutschland für den VBVD-prijs 2023 nominiert. Mitte September dann, wurden Christy Westhovens (Maastricht, 1995), Donja Nasseri (Düsseldorf, DE, 1990) und Theresa Weber (Düsseldorf, DE, 1996) von einer externen Fachjury als die drei Finalistinnen ermittelt. Mit dieser „Shortlist-Nennung“, haben sich die Drei bereits einen Platz in der Ausstellung des VBVD-prijs 2023 gesichert.

Am Freitag, 10. November, wird im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Ausstellung bekannt gegeben, welche dieser talentierten Künstlerinnen mit dem Hauptpreis gekürt wird. Der Erhalt des Preises beinhaltet unter anderem auch den Ankauf einer Arbeit für die Sammlung des Museums. Aus diesem Grund verfügt das Museum auch über Werke früherer Preisträgerinnen und Preisträger. Für die aktuelle Vergabe des Preises wird eine Auswahl davon in die Ausstellung aufgenommen, darunter Gemälde der inzwischen etablierten Künstler Aafke Bennema (Eelde, 1965) und Sidi El Karchi (Sittard, 1979).

Darüber hinaus werden lebendige Erinnerungen an die Geschichte des Preises Teil der Ausstellung sein. Zu diesem Zweck hat das Museum mit Familienmitgliedern der Museumsgründer Maarten und Reina van Bommel - van Dam und verschiedenen ehemaligen Preisträgern gesprochen. Die Besucher der Ausstellung haben außerdem die Chance, ein Kunstwerk aus der Hand einer der Finalistinnen zu gewinnen. Durch die Abgabe einer Stimme für den Publikumspreis können sie zudem an einem Treffen mit einer der drei Künstlerinnen teilnehmen.

Woman, who would be King von Donja Nasseri. Foto: Kai Werner Schmidt

Die drei Finalistinnen

Die drei Finalistinnen des VBVD-prijs 2023 sind Christy Westhovens mit Microcosm (2022), Donja Nasseri mit Woman, who would be King (2020-) und Theresa Weber mit Mosaic Ishtar Wall (2021). Die bildende Künstlerin, Forscherin und Programmiererin Christy Westhovens (Maastricht, 1995) entwirft Geräte, um physikalische Prozesse zu messen und sie in eine sensorische Erfahrung zu übertragen. So hat sie beispielsweise einen kleinen Roboter entwickelt, der mikroskopische Aufnahmen von leeren Räumen macht und diese Daten mit Satellitenbildern der Erde vergleicht.

Die Kunst von Donja Nasseri (Düsseldorf, 1990) ist multidisziplinär und umfasst (Wand-)Teppiche, Fotogramme, Fotografien, Skulpturen, Installationen und Videos. Als Tochter eines afghanischen Vaters und einer deutsch-ägyptischen Mutter interessiert sie sich für den Wandel von Tradition, Kultur und (geschlechtlicher) Identität. Die multidisziplinäre Künstlerin Theresa Weber (Düsseldorf, 1996) hat ihren kulturellen Familienhintergrund in Jamaika, Deutschland und Griechenland. Ihre multimedialen Installationen zeigen eine Mischung aus persönlichen, kulturellen und historischen Bezügen, die ihre Auffassung von Identität als einem sich ständig verändernden Netzwerk widerspiegeln.

Über den Preis

Der VBVD-prijs wurde 1977 von der Van Bommel Van Dam Stiftung als Geschenk von Freunden und Familie anlässlich des 70. Geburtstags von Museumsgründer Maarten van Bommel ins Leben gerufen. Seitdem ist der Preis ein wichtiges Sprungbrett für aufstrebende Talente in der niederländischen und deutschen Kunstwelt. Der VBVD-prijs wird alle drei Jahre - bis 1989 alle zwei Jahre - an einen Künstler oder eine Künstlerin vergeben, der/die sich durch Kreativität und Fachwissen auszeichnet. Im Lauf der Jahre hat das Programm verschiedene Formen angenommen. In den ersten Jahren berücksichtigte der Preis vor allem das Werk an der Wand, für das sein Schöpfer einen Geldbetrag erhielt. Seit 2004 ist mit dem Preis auch der Ankauf eines Werks, das inzwischen auch eine Skulptur o. Ä. sein kann, verbunden. Bei der aktuellen Preisvergabe ist erstmals der Bezug des Künstlers zur Region ein wichtiges Kriterium. Damit trägt der Preis zur Vision des Museums bei, der regionalen Kunstszene ein Podium zu geben.

Der VBVD-prijs 2023 wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

