Kunst: Brennende Autos und steile Treppen in Tilburg

Tilburg. Das Museum De Pont in Tilburg ist bekannt für starke Ausstellungen. Ab 16. September zeigt es neue Arbeiten zweier außergewöhnlicher Künstler.

Im Herbst präsentiert das Museum De Pont zwei zentrale Künstler aus seiner Sammlung mit brandneuen Arbeiten. Thomas Schütte wird in der Haupthalle ein langgehegtes, aber nie ausgeführtes Projekt verwirklichen: drei Architekturentwürfe aus den Anfängen seiner künstlerischen Laufbahn, die im Rahmen einer Übersicht über seine Architekturmodelle zum ersten Mal in realer Größe ausgeführt werden. Im neuen Flügel verbindet Stan Douglas eine hochaktuelle Gruppe von Farbfotografien über kulturellen Widerstand mit einer überwältigenden musikalischen Videoinstallation.

Beide Ausstellungen sind ab dem 16. September zu sehen laufen bis zum 28. Januar 2024.

Eines der bemerkenswerten Architekturmodelle von Thomas Schütte. Foto: Candida Hofer / Pictoright

Thomas Schütte, Westkunstmodelle 1:1

Nach über 40 Jahren realisiert der Künstler Thomas Schütte seine drei Architekturmodelle aus der legendären Westkunst-Ausstellung (1981) zum ersten Mal in realer Größe. De Pont zeigt in diesem Herbst in der Haupthalle der ehemaligen Wollspinnerei des Museums die Modelle Schiff, Bühne und Kiste dieses zentralen Künstlers der Sammlung und lädt die Besucher ein, Treppen zu besteigen, auf der Bühne zu stehen oder sich zurückzuziehen.

In den vergangenen vier Jahrzehnten hat Schütte eines der prominentesten und zugleich schwer fassbaren Oeuvres der Gegenwartskunst geschaffen. Die Westkunst-Modelle stehen am Anfang dieses Werks und auch dieser Ausstellung, die einen Überblick über seine Architekturmodelle seit den 1980er Jahren bietet.

Stan Douglas, 2011 ≠ 1848

Fünf Panoramafotografien und eine großformatige Videoarbeit des multidisziplinären Künstlers Stan Douglas werden in diesem Herbst den neuen Flügel des Museums De Pont mit Bild und Ton erobern. In diesem anspruchsvollen Ensemble – letztes Jahr auf der Biennale in Venedig präsentiert – rekonstruiert Douglas entscheidende Momente sozialer Unruhen aus dem Jahr 2011 und verbindet sie in einer historischen Linie mit dem Jahr 1848, als mehrere europäische Länder für demokratische Freiheiten kämpften.

Die überwältigende Videoinstallation ISDN zeigt zudem eine fiktive Rap-Battle zwischen Künstlern aus der englischen Grime- und der ägyptischen Mahraganat-Szene: zwei Straßenrap-Varianten mit sozialem Engagement. Douglas zeigt, wie die Vergangenheit in der Gegenwart weiterschwingt und dabei die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verwischt.

WOOL-Projektraum und Sammlungsausstellung

Am 16. September wird im Projektraum WOOL eine neue Ausstellung des Künstlers Harm van den Dorpel eröffnet, die in Zusammenarbeit mit dem Draaimolen Festival stattfindet. Darüber hinaus erneuert De Pont die Präsentation seiner Sammlung.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Über das Museum

De Pont ist eines der führenden Museen für zeitgenössische Kunst in den Niederlanden. Es befindet sich in Tilburg, der siebtgrößten Stadt der Niederlande, und ist vom Ruhrgebiet aus bequem zu erreichen. De Pont ist in einer ehemaligen Wollspinnerei untergebracht, mit dem charakteristischen Sägezahndach, einer großen, hellen Halle, intimen Kabinetten und einem neuen Flügel. Jeden Donnerstag ist das Museum zwischen 17 und 21 Uhr im Rahmen der Abendveranstaltung PUNCH. kostenlos zu besichtigen.

Weitere Infos, Tickets und Öffnungszeiten unter www.depont.nl.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein