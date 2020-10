Kultur und Natur in Nordbrabant – wenn Corona es zulässt

Oisterwijk. Spektakuläre Fotos in Breda, Wasserspiele in Bergen op Zoom und visionäres Design in Tilburg: Kultur, aber auch die Natur locken nach Nordbrabant.

Die Tage werden allmählich kürzer und die Abende kühler: Beste Voraussetzungen für einen Ausflug nach Nordbrabant – so lange es die aktuelle Coronazahlen zulassen. Die Brabanter Museen warten mit vielfältigen Ausstellungen auf, die man hervorragend mit Spaziergängen in Stadt und Natur und mit kulinarischen Genüssen verbinden kann. Museumsbesuche sind vielseitig und sicher durch eine begrenzte Anzahl Besucher und den Kartenkauf vorab. Bitte informieren Sie sich vorab über die aktuellen Coronabestimmungen vor Ort!

Vielseitige Fotografie

Für Fotografie-Fans ist Brabant diesen Herbst the place to be! Bis zum 25. Oktober findet mit BredaPhoto das größte Fotofestival der Benelux statt. Unter dem Titel „The best of Times. The worst of Times“ stellen renommierte und aufstrebende Fotokünstler im Stadtraum und in Kunsträumen aus.

Der Fotograf Jan Hoek hat seine Ausstellung „Power to the Models“ im Stedelijk Museum Breda (bis 29. November) kuratiert. Hoek stellt die Machtverhältnisse zwischen Model und Fotograf auf den Kopf und wählt Modelle, die nicht den gängigen Vorstellungen in Glossy-Magazinen entsprechen, wie beispielsweise ein Michael Jackson-Fan mit Down-Syndrom.

Anschließend lohnt ein Spaziergang im ältesten Kulturwald der Niederlande, Het Mastbos, oder im Marktdal.

Die Kunsthal Helmond widmet dem Magnum-Fotografen Harry Gruyvaert eine Retrospektive, die vom 29. September bis zum 28. Februar 2021 zu sehen ist. Gruyvaert gilt als Pionier der Farbfotografie, seine Motive reichen von lebhaften Straßenszenen bis zu stillen Küstenlandschaften und zeichnen sich durch starke Hell-Dunkel-Kontraste sowie gesättigte Farben aus. Ein Muss für Fotofans!

Ganz in der Nähe befindet sich das älteste Wasserschloss des Landes und auch die ersten Kubushäuser von Piet Blom stehen in Helmond. Zur Erholung lädt das Naturgebiet Mariapeel mit Heide- und Weidelandschaften zum Wandern und Vögel beobachten ein.

Kunst aus dem Rijksmuseum in Bergen op Zoom

Das Wasser ist den Niederlanden Freund und Feind zugleich, wie in der Ausstellung „Koele Wateren“ (Kühles Nass) im Markiezenhof in Bergen op Zoom zu sehen. In den 40 Werken aus dem Rijksmuseum aus dem 17. bis 19. Jahrhundert und aus eigener Sammlung spielt Wasser die Hauptrolle. Die Ausstellung stellt auch die Frage, wie die Niederlande aussähen, wenn der Wasserspiegel 6 Meter ansteigt. Die Ausstellung läuft vom 10. November bis zum 7. März 2021. Übrigens ist der Markiezenhof der älteste Stadtpalast der Niederlande und eines von 800 Monumenten der Stadt.

Trockenen Fußes durchs Wasser an der Mozesbrücke laufen und die Aussicht vom Pompejusturm genießen? Oder den Brabanter Wald und Fort de Roovere entdecken.

Visionäres Design und Popkultur

Bereits seit 20 Jahren bereichert die Designerin Kiki van Eijk die Welt mit ihrer reichen Phantasie. Von skurrilen Uhren über Wandteppiche für Google hin zu poetischen Schaufensterdekorationen für Hermès – der Vorstellungskraft von Van Eijk scheinen keine Grenzen gesetzt. Das TextielMuseum in Tilburg widmet ihrem Schaffen die Ausstellung „Imaginings“, die bis 12. September 2021 zum spielerischen Entdecken einlädt. Auf Laufabstand zeigt das Museum De Pont zeitgenössische Kunst und den Himmelsspiegel von Anish Kapoor.

Die Designerin Kiki van Eijk zeigt ihre verrückten Ideen im Textilmuseum in Tilburg. Foto: floor knaapen

Wer mehr laufen möchte, findet um Tilburg verschiedene Naturgebiete, die zum Stadtwald 013 gehören. Der Nationalpark De Loonse und Drunense Duinen befindet sich auf Fahrradabstand zur Stadt.

Für Kulturliebhaber, Shopper und Gourmets ist ‘s-Hertogenbosch immer eine Reise wert und kürzlich durch Focus Magazin ausgerufen als zweit beste Stadt um zu wohnen. Das Design Museum richtet dem visionären Designer, Kritiker und Aktivisten Victor Papanek mit „The Politics of Design“ eine Übersichtsausstellung aus. Papaneks berühmtes Buch „Design for the Real World: Human Ecology en Social Change“ von 1970 stellt seine radikale Vision von Design unter Beweis, worin Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit wichtiger sind als Konsum und Kommerz. Die Ausstellung belichtet zudem die Bedeutung dieser Aspekte für junge Designer und ist vom 17. Oktober bis zum 7. Februar 2021 geöffnet. Der bildschöne Hofgarten des Museum führt zum Noordbrabants Museum, das die niederländische Popkultur mit besonderen und alltäglichen Objekten in der Ausstellung „Asjemenou!“ vom 10. Oktober bis 24. Januar 2021 ehrt. Das Museum beherbergt auch den Vincent van Gogh-Pavillon mit Werken des Künstlers.

Gleich außerhalb der Stadtmauern lädt das Naturgebiet Het Bossche Bos zu ausgiebigen Spaziergängen ein.

Aktuelle Informationen über Reisebeschränkungen wegen Corona finden Sie unter auswaertiges-amt.de.