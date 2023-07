Kultur: Deutsch-niederländischer Förderpreis für Künstler

Venlo. Der Euregio-Förderpreis Museum van Bommel van Dam für angehende Künstler geht wieder an den Start. Bewerbungen sind bis zum 11. November möglich.

Der VBVD-Preis, ein führender deutsch-niederländischer Förderpreis für Künstler, erlebt eine Neuauflage. Der Preis, benannt nach den Gründern des Museums van Bommel van Dam in Venlo, wurde 1977 ins Leben gerufen, um jungen, talentierten Künstlern und Künstlerinnen ein Podium zu bieten, auf dem sie ihre Arbeiten präsentieren und ihre Karriere weiter entwickeln können. Vom 11.11.2023 bis 9.2.2024 sind die Arbeiten von drei Finalisten und ehemaligen Preisträgern in der gleichnamigen Ausstellung im Museum van Bommel van Dam zu sehen.

Ankauf Museumssammlung

Erst vor kurzem hat ein Auswahlkomitee neun Künstler und Künstlerinnen aus den Niederlanden und Deutschland benannt, die die Chance haben, den VBVD-Preis 2023 zu gewinnen. Nach dem Sommer wird eine dreiköpfige Jury drei Finalisten auswählen, deren Werke in besagter Ausstellung gezeigt werden, die am Samstag, 11. November, im Museum van Bommel van Dam eröffnet wird. Der Gewinner/ die Gewinnerin erhält ein Preisgeld für die eigene Entwicklung. Außerdem wird von dieser Person ein Kunstwerk für die Museumssammlung erworben. Van Bommel van Dam hat auch Werke früherer Preisträger/-innen in seiner Sammlung. Speziell für die aktuelle Ausstellung wird eine Auswahl der Werke früherer Preisträger/-innen und Finalisten in die Ausstellung aufgenommen.

Ursprünge

Der VBVD-Preis wurde 1977 von der Stichting Van Bommel Van Dam ins Leben gerufen, ein Geschenk von Freunden und Familie zum 70. Geburtstag ihres Gründers Maarten van Bommel. Mit dem Preis wollte die Stiftung die Aufmerksamkeit auf talentierte bildende Künstler lenken. Seitdem ist er zu einem wichtigen Preis für aufstrebende Talente in der niederländischen und deutschen Kunstwelt geworden. Wurde er zunächst noch alle drei Jahre vergeben, so erhält ihn seit 1989 alle zwei Jahre ein Künstler respektive Künstlerin vergeben, der oder die sich durch Kreativität, Originalität und handwerkliches Können auszeichnet. Die letzte Ausgabe des Preises fand 2016 statt. Aufgrund des Umzugs und der Renovierung des derzeitigen Museumsstandorts wurde die Verleihung des jüngsten Preises auf 2023 verschoben.

Von der sogenannten „Taucherbrille“ im Dach des Museums haben Gäste einen wunderbaren Blick auf die Venloer City. Foto: Mara van den Oetelaar

Verbundenheit mit der Region

Der VBVD-Preis 2023 wird einen teilweise anderen Ansatz verfolgen als frühere Ausgaben. So richtet sich der Preis ab diesem Jahr nicht mehr nur an Künstler, die in der Fläche arbeiten, sondern an Kunstschaffende aller Disziplinen wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Installationskunst und neue Medien. Darüber hinaus wurde der Bezug des Künstlers zur Region des Museums zu einem wichtigen Kriterium gemacht. Damit trägt der Preis zur Vision von Van Bommel van Dam bei, das Klima für Kunstschaffende zu fördern. Kuratorin Shanou Basten-Janssen: „Wir freuen uns auf die Entdeckung neuer künstlerischer Talente. Der Preis ist ein wichtiges Instrument zur Unterstützung und Stimulierung von regionalen Künstlern und Künstlerinnen am Anfang ihrer Laufbahn, ganz im Sinne der Gründer des Museums.“

Nominierte und ehemalige Preisträger-/innen

Die Nominierten für den VBVD-Preis 2023 sind Jules Coumans (Maastricht, 1998), Lars den Hertog (Maastricht, 1996), Edwin de Klein (Venray, 1997), Mira Mann (Frankfurt am Main, DE, 1993), Donja Nasseri (Düsseldorf, DE, 1990), Louisa Vergozisi (Volos, GR, 1998), Theresa Weber (Düsseldorf, DE, 1996), Christy Westhovens (Maastricht, 1995) und Quinn Zeljak (Venlo, 1998). Zu den früheren Preisträgern gehören Peter Wehrens (1977), Ronald Tolman (1979), Jan van der Pol (1981), Piet Dieleman (1983), Toon Teeken (1985), Kries Sommers (1987), Freark van der Wal (1989), Noud van Dun (1992), Aafke Bennema (1995), Hjalmar Riemersma (1998), Sebastian Diaz Morales (2001), Sidi El Karchi (2004), Jack Reubsaet (2007), Marijn Akkermans (2010), Christoph Knecht (2013) und Magdalena Kita (2016).

