Künstlerin „Nell“ malt bunte Bilder mit humorigen Sprüchen

Kevelaer. Bunte Farben, Figuren mit Alltagsmaßen und witzige Sprüche – so sehen die Bilder von Cornelia Elbers alias „Nell“ aus. Und die kommen gut an.

Drei kichernde Damen stehen vor einem Schaufenster in der Innenstadt von Kevelaer. „Das ist ja witzig“, prustet eine von ihnen und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Schaufenster. Dann fangen ihre Begleiterinnen erneut an zu kichern. Was sie so amüsiert, sind die Bilder von Cornelia Elbers, die unter dem Namen „Nell“ ganz eigene Werke schafft. Auf den Leinwänden im Laden sind bunte Figuren zu sehen, meist etwas korpulentere Damen.

Die bunten Gestalten kommen in Begleitung von Sprüchen daher. Eine der Figuren steht, mit dem Rücken zum Betrachter, an einem Stand, ein Teil ihrer Badekleidung in der Hand, nur spärlich verhüllt. „Wer nackt badet braucht keine Bikinifigur“, ist neben der Gestalt zu lesen. „Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Das verkaufe ich nicht“, kommentiert Malerin Cornelia Elbers das Bild. Damit meint sie, freilich, das Original des Gemäldes. Die gedruckten Abzüge dürfen sich ihre Kunden an die heimische Wand hängen. Und auch die sehen aus, als wären sie von der Künstlerin persönlich auf die Leinwand gemalt worden. „Früher habe ich nur Originale verkauft. Aber wenn man zehn mal das gleiche Motiv malt, muss man auch mal etwas anderes machen“, sagt Cornelia Elbers. Den Künstlernamen „Nell“ hat sie sich übrigens nicht selbst gegeben. „Mein Großvater hat mich als kleines Mädchen schon so genannt“, sagt sie. So ist sie eher zufällig zu ihrem Künstlernamen gekommen. Und das gilt auch für die Malerei.

Kunst schaffen im Alltag – das Atelier in der eigenen Wohnung

„Mein Mann hat mir zu Weihnachten eine Staffelei und Farben geschenkt“, erzählt sie. Das ist gut zehn Jahre her. Die Mutter von sieben Kindern wollte immer bei ihrem Nachwuchs sein, blieb daher Zuhause – und malt noch heute in der eigenen Wohnung. Über VHS-Malkurse und Künstlerworkshops entwickelte sie ihr Hobby weiter. „Ich habe erst Blumen und Landschaften gemalt und schließlich Figuren mit Sprüchen.“

Die Sprüche schnappt sie meistens irgendwo in ihrem Alltag auf oder nimmt die Inspiration dazu aus ihrem Leben. Meist fällt ihr auch direkt das passende Motiv dazu ein. Und dann geht es direkt an die Staffelei. Mit Bleistift zeichnet „Nell“ eine Skizze direkt auf die Leinwand und malt die dann mit Acryl fertig. „Man kann Acryl immer wieder übermalen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder etwas nicht gefällt.“

Bilder besonders für Frauen

Heraus kommen dann Bilder, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Ein Werk zeigt zum Beispiel eine dünne Frau mit einem Tablett, auf dem eine einzelne, traurige Möhre liegt – daneben steht eine etwas drallere Dame. Auf dem Tablett in ihrer Hand ruht eine Torte. „Wenn das die Lösung meines Problems ist...“, steht neben der schlanken Figur, „...hätte ich gerne mein Problem zurück!“, liest man auf der anderen Seite des Bildes.

Die Dame namens "Ursula" begleitet Malerin Cornelia Elbers, alias Nell, seit Beginn ihres Erfolges - sie war das erste Bild der Künstlerin, das wirklich erfolgreich wurde. Foto: Cornelia Elbers / Privat

Ein anderes zeigt eine Dame im Königsmantel mit Krone, ausstaffiert mit diversen Taschen, Schuhen, Kuchen und Wein. „Ich bin geboren, um zu leben“, steht neben der Figur.

Dass auf ihren Bildern oft etwas korpulente Damen zu sehen sind, hat Methode. „Ich möchte Frauen zeigen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind“, sagt Cornelia Elbers. Keine elfengleichen Modell-Charaktere auf ihren Bildern. Keine ständigen Erinnerungen an Selbstoptimierung und damit einhergehenden Verzicht auf Dinge, die Freude bereiten oder für Sinnesfreuden sorgen. Vielleicht, so vermutet Cornelia Elberst, kommen diese auch genau deshalb bei vielen Frauen besonders gut an.

Nur etwas fehlt auf den Bildern oft: die Männer. „Wir haben zu 98 Prozent Motive für Frauen“, gibt die Malerin zu. Aber mittlerweile finden sich auch ein paar Motive, die eher für Männer gemacht sind, nachdem sich einige männliche Besucher des Ladens beschwert hatten.

Große Fangemeinde über das Internet

Der Erfolg für die Künstlerin begann nicht im heimischen Wohnzimmer, sondern im Internet. „Ich habe nach den vielen positiven Reaktionen irgendwann eine Facebook-Seite gestartet“, erzählt Cornelia Elbers. Und dort wuchs die Fangemeinde weiter – auf mittlerweile über 25.000 Abonnenten.

Irgendwann war dann die Zeit gekommen, nach einem Ort für ein eigenes Lädchen Ausschau zu halten. In Kevelaer fand sich so eine Gelegenheit für die Künstlerin, die selbst in Issum lebt. Und nun hat sie „den schönsten Arbeitsplatz der Welt“ gefunden.

Auch, weil sie keine schlecht gelaunten Kunden erlebt. „Die Menschen kommen eigentlich immer fröhlich rein, wenn sie draußen schon etwas entdeckt haben, was sie lustig fanden. Das ist überhaupt ihr Hauptantrieb: den Menschen eine Freude machen.

Zwar findet man ihre Bilder mittlerweile an vielen Orten in Deutschland, sogar auf Borkum, aber dass diese zu einem Massenprodukt werden, will die Malerin nicht. „Ich möchte nicht, dass man Bilder von „Nell“ an jeder Ecke finden kann. Es sollte immer noch etwas Kleines und Privates bleiben“, sagt sie. Deswegen findet sich die breite Palette ihrer Werke nur im eigenen Laden. Und auch die Bestellungen, die über ihren Internetshop kommen, verschickt sie noch immer selbst. „Meist mit einer kleinen Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt. Ich glaube, das merken die Menschen.“

>>>Bilder von Nell

Das Geschäftchen von Cornelia Elbers in der Innenstadt von Kevelaer (Hauptstraße 40) ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Im Internet ist die Malerin unter www.bildervonnell.de mit einer eigenen Internetseite vertreten.