Krippenbauer aus Kevelaer restaurieren Maria, Josef & Co.

Kevelaer. Adele und Peter Prascsik aus Kevelaer bekommen Anfragen aus ganz Deutschland. Denn nicht viele können Krippen restaurieren und bauen.

Der Hirte hat seinen Kopf verloren, das Schaf sein Bein und die Könige sehen ebenfalls ziemlich mitgenommen aus… Ja, die 120 Jahre sind den einst so prachtvollen Krippenfiguren deutlich anzumerken. Doch wenn sich erst einmal Adele und Peter Prascsik um sie kümmern, dauert es nicht lange, bis sie alle wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die beiden sind, ja was eigentlich? Krippenrestauratoren, aber auch Krippenbauer, erklären sie selbst. Und als solche haben sie ganz schön viele Aufgaben. Sie hämmern, schrauben, kleben, malen, nähen. Und aktuell, in der Adventszeit, gibt’s für sie natürlich besonders viel zu tun. Dabei fängt der Stress eigentlich schon im Februar an…

Gewissermaßen, sagt Peter Prascsik, „ist bei uns das ganze Jahr über Weihnachten.“ Das war allerdings nicht immer so. Angefangen hat bei ihnen alles mit einer Krippe, die sie von den Eltern zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Vor 50 Jahren war das, „nee, vor 49 Jahren“, verbessert er sich schnell, „wir wollen ja nicht übertreiben.“ Ebenjene Krippe kam bei ihnen immer zu Weihnachten unter den Tannenbaum, so wie es eben üblich ist, und verstaubte die restliche Zeit in einer dunklen Ecke. Beide gingen arbeiten, sie ist gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau, er gelernter Starkstromelektriker, zusammen bekamen sie drei Kinder.

Aufträge aus ganz Deutschland

Die Kleidung für die Kleinen hat Adele Prascsik immer selbst genäht, weil sie „nicht mal ebkes“ zu C&A konnten. Und auch ihr Mann hat stets gewerkelt, am liebsten mit Holz. Handwerklich begabt sind sie also schon mal, doch zum Krippenbau sind sie eher durch einen Zufall gekommen. „Wir hatten wirklich Glück“, sagt Peter Prascsik, „weil wir das Haus hier in Twisteden von unserem Mentor gekauft haben.“ Mentor meint in ihrem Fall einen Polychromeur, der sie in die Kunst der Farbgestaltung von Krippenfiguren eingeführt hat. Zwei, drei Jahre schauten sie ihm über die Schulter. „Das heißt, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und mitgearbeitet“, erklärt er.

Bei Peter Prascsik aus Kevelaer-Twisteden ist jede Krippe ein Unikat. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Später übernahm das Ehepaar selbst Aufträge, erst nur nebenher, weil ihnen die Arbeit einfach Spaß machte. „Aber seit wir Vollrentner sind, ist es explodiert“, sagt Peter Prascsik. „Damit haben wir nie gerechnet.“ Kirchenvertreterinnen und -vertreter aus Nord- bis Süddeutschland rufen mittlerweile bei ihnen an, weil sie dringend jemanden suchen, der ihre Krippe restaurieren kann. Denn was die beiden machen, können in Deutschland nicht viele. „Das hat sich rumgesprochen“, sagt er, „gerade der Flurfunk unter Küstern funktioniert.“ Deshalb bekommen sie eben auch schon mal 120 Jahre alte Hirten, Schafe, Könige zugeschickt.

Reparaturen vor Heiligabend

Aber haben sie nicht manchmal Angst, noch mehr kaputt zu machen? „Nee, eher Respekt“, antwortet Adele Prascsik, „vor allem, wenn man sieht, wie schön die Figuren sind.“ Zumindest meistens. Sie hatten jedoch auch schon mal einen Hirten, der so böse dreinblickte, dass sie das Gesicht verändern sollten. „Weil die Kinder sich vor ihm gefürchtet haben.“ Auch das können sie. Normalerweise aber geht’s darum, beschädigte Figuren wieder für Heiligabend fit zu machen. Und wie das funktioniert, können sie am besten in ihrer kleinen Werkstatt zeigen. Hier, unterm Dach, sitzen sie am Tisch und kleben heruntergefallene Köpfe an oder bessern abgesplitterte Stellen aus.

Köpfe, Arme und Beine der Krippenfiguren kaufen Adele und Peter Prascsik an. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Sobald alles getrocknet ist, kommt der schwierigste Teil. „Man muss den richtigen Farbton treffen“, sagt Peter Prascsik und zeigt auf eine Reihe von Gläsern mit Farbpigmenten. Immerhin möchten sie nicht einfach nur eine neue Farbe „draufklatschen“, sondern möglichst nah am Original bleiben. Ist das geschafft, sprühen sie noch einen Schutzlack auf, damit der neue Glanz möglichst lange hält. Das zumindest sind die Arbeitsschritte bei Gipsfiguren, aber dann gibt’s ja auch noch Holz- oder Kunststofffiguren… Letztere haben den großen Vorteil, dass sie beweglich sind, wie der Krippenbauer direkt mal vorführt, und dass sie individuell zusammengestellt werden können.

Schützenkönig unterm Tannenbaum

Dazu öffnet Peter Prascsik eine Schublade und zieht aus einem bunten Sammelsurium den passenden Kopf heraus. Den steckt er auf den beweglichen Körper, der ein wenig an eine Gliederpuppe erinnert, danach kommen die Arme und Beine dran. Fehlt natürlich noch die passende Kleidung, um die sich seine Frau kümmert. In ihrem Nähzimmer stapeln sich die tollsten Stoffe, liegen die unterschiedlichsten Knöpfe und Broschen. Jedes Schnittmuster erstellt sie selbst, jedes Mäntelchen näht sie individuell zusammen. Und manchmal fertigt sie auch Sonderwünsche an. So wie den eines Schützenkönigs, der einen vierten König, genauer gesagt einen närrischen Sappeur, für seine Krippe haben möchte.

Peter Prascsik fügt in seiner Werkstatt in Kevelaer-Twisteden die einzelnen Teile der Krippenfigur zusammen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Da musste sie erstmal recherchieren, wie denn so eine Uniform aussieht, gibt Adele Prascsik zu. Und danach war ihre Kreativität gefragt! „Der Hut ist aus einem Zuckerwatteneimer und einer Flaschenspülbürste“, erklärt sie. Ja, langweilig wird den beiden bei einer so vielfältigen Arbeit sicher nicht… Gerade kurz vor Weihnachten haben sie reichlich zu tun, weil beim Auspacken dem ein oder anderen auffällt: Oh, das Ärmchen von Maria ist ja abgebrochen! Meistens können sie dann noch aushelfen, können den Draht kürzen und das Ärmchen wieder anschrauben, und falls gar nix mehr geht, alles zu knapp wird, gibt’s in ihrem Laden noch eine große Auswahl an selbstgebauten Krippen und Figuren.

Krippe im Wohnzimmer

Sonderwünsche? Kein Problem für Adele Prascisk. Sie kann auch die Uniform eines Schützenkönigs nähen und einer Krippenfigur anziehen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Aber was weg ist, ist weg“, betont Peter Prascsik. Deshalb rät er allen, rechtzeitig und nicht erst an Heiligabend Maria, Josef & Co. hervorzuholen. Die Krippenbauer selbst handhaben das übrigens ganz genauso. Anfang Dezember stellen sie ihre Krippe, die allererste, die er jemals gebaut hat, im Wohnzimmer auf. „Die würde ich auch niemals verkaufen“, sagt seine Frau und zeigt auf das aufwendige Konstrukt aus alten Eisenbahnschwellen. Zwei Tage brauchen sie, um die Beleuchtung anzuschließen, den Sternenhimmel aufzuhängen und die Figuren hinzustellen. Nur das Jesuskind, das kommt natürlich erst am 24. Dezember aufs Stroh…

>>> Krippen aus Kevelaer

Adele und Peter Prascsik öffnen im Dezember immer samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr ihren Laden, Leegestraße 2 in Kevelaer-Twisteden. Der letzte Termin ist der vierte Advent.

Anfragen zu Reparaturen oder Sonderanfertigungen nehmen die beiden an unter 02832/2039, 176/96368719 oder per E-Mail an Info@Prascsik-Krippen.de. Weitere Infos: www.prascsik-krippen.de

