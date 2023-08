Kreis Kleve: Zehn Termine für Zwangsversteigerungen geplant

Am 27. Oktober wird dieses Haus an der Dr-van-Heek-Straße 28 in Emmerich-Klein-Netterden versteigert.

Kreis Kleve. Von Kleve bis Rees, von Emmerich bis Goch: Es werden interessante Immobilien demnächst versteigert. Vom Einfamilienhaus bis zur Doppelhaushälfte.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Im Kreis Kleve stehen wieder einige Immobilien zur Zwangsversteigerung an. Das Amtsgericht Kleve listet bis Ende Oktober zehn Termine auf mit Ein-, Zwei, Mehrfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Wohn- und Geschäftshäusern. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Hausbau oder -kauf doch ziemlich teuer geworden ist, erfreuen sich diese Zwangsversteigerungen gestiegener Beliebtheit.

Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten. Auch wenn die aktuellen Termine für Zwangsversteigerungen auf der Internetseite des Amtsgerichtes einsehbar sind, sollten sich Kaufinteressenten ganz genau ansehen, was da angeboten wird. Manchmal klingt eine Immobilie auf den ersten Blick nämlich besser, als sie dann ist.

Mögliche Bieter sollten immer auf die Details achten

Ein Klick führt von der Übersichtsseite des Amtsgerichts zum Justizportal für Zwangsversteigerungen (www.zvg-portal.de), wo sich Details zu den einzelnen Immobilien abfragen lassen: Neben einer kurzen Beschreibung der Immobilie auch immer ein umfangreiches Gutachten und ein Merkblatt für Interessenten.

Am Dienstag, 15. August, 9.30 Uhr, wird im Amtsgericht dieses Objekt versteigert: Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Lohstraße 25 in Uedem. Es liegt in einem Reihenhaus und wird samt Garage versteigert. Verkehrswert: 85.600 Euro. Das Haus wurde bereits 1954 erbaut. Die Wohnfläche beträgt 162 m2, die gewerbliche Nutzfläche im Erdgeschoss 32 m2.

Zweifamilienhaus in Rees wird versteigert

Am Freitag, 25. August, 13.30 Uhr, kommt dann ein freistehendes Einfamilienhaus in Niedermörmter, Obermörmterer Straße 1, unter den Hammer. Verkehrswert: 270.000 Euro. Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus, jetzt nur noch Wohnhaus, wurde schon 1926 erbaut. Das Grundstück ist 1280 m2 groß. Die Wohnfläche beträgt etwa 297 m2.

Ein Zweifamilienhaus (ein Reihenmittelhaus) an der Sahlerstraße 46 in Rees wird am Mittwoch, 20. September, 13.30 Uhr, versteigert. Eine Garage auf einem Flurstück 30 Meter weiter gehört ebenfalls dazu. Baujahr: 1961. Der Verkaufswert liegt bei 253.000 Euro.

Für diese Immobilie in Goch ist das ursprüngliche Baujahr nicht bekannt

An der Straße Voßheide 150 in Goch steht ein Einfamilienhaus für 260.000 Euro zur Zwangsversteigerung am Mittwoch, 27. September, 13.30 Uhr, aus. Das freistehende Haus aus dem Jahr 1964 hat eine Wohn-/Nutzfläche von knapp 184 m2.

Ebenfalls in Goch an der Adresse Mollenheidchen 19 wird am Freitag, 6. Oktober, 9.30 Uhr, eine Doppelhaushälfte samt Garage versteigert. Der Verkaufswert der Immobilie wird auf 196.000 Euro taxiert. Das Ursprungsbaujahr ist nicht bekannt; ein umfassender Umbau hat etwa 1969 stattgefunden. Wohnfläche: 109 m2.

Gemeinschaftsunterkunft mit erheblichem Instandhaltungsrückstand

Für Materborn steht eine Versteigerung am Freitag, 6. Oktober, 13.30 Uhr, an. Nämlich ein Einfamilienhaus samt Garage an der van Goyenstraße 14. Für das 1980 errichtete Haus mit einer Wohnfläche von 144 m2 wird ein Verkehrswert von 398.000 Euro angesetzt.

An der Straße Königsgarten 32 in Kleve kann ein Wohnhaus, welches als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wird, am Freitag, 13. Oktober, 13.30 Uhr, ersteigert werden. Freitag, der 13. – vielleicht ist das symbolisch zu nehmen, denn es wird von einem erheblichen Instandhaltungsrückstand berichtet. Der Verkehrswert liegt bei 89.000 Euro laut Gutachten.

Für den Spitzboden fehlt die behördliche Genehmigung

Eine Doppelhaushälfte mit Garage soll am Mittwoch, 18. Oktober, 13.30 Uhr, einen neuen Eigentümer finden. Das Objekt befindet sich am Neu-Ervscher-Weg 22 in Goch. Baujahr: etwa 1948. Die Wohnfläche beträgt 76,20 m2. Der Verkehrswert liegt bei 169.000 Euro.

Dann ein Termin am Freitag, 20. Oktober, 13.30 Uhr. Hier geht es um ein Mehrfamilienhaus an der Schulstraße in Kellen. Es ist ein Dreifamilienhaus, das 1930 errichtet wurde. Der Spitzboden wurde nachträglich von den Mietern ausgebaut; allerdings fehlt hierzu die behördliche Genehmigung. Der Verkehrswert wird mit 182.000 Euro veranschlagt.

Einfamilienhaus auf gewerblich genutztem Grundstück

Auch für Emmerich steht eine Zwangsversteigerung an. Nämlich an der Dr.-van-Heek-Straße 28 in Klein-Netterden steht ein Einfamilienhaus auf einem gewerblich genutztem Grundstück. Samt Anbau und Wintergarten. Es wurde ein Verkehrswert von 417.000 Euro ermittelt. Termin: Freitag, 27. Oktober, 13.30 Uhr.

In der Klever Schwanenburg ist das Amtsgericht beheimatet, das sich um Zwangsversteigerungen in Emmerich, Kleve und Umgebung kümmert. Die Versteigerungstermine finden allerdings zur Zeit im Klever Kolpinghaus statt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

>>>Das ist bei Versteigerungen zu beachten

Die Bieter müssen sich beim Versteigerungstermin mit einem gültigen Ausweis oder Pass ausweisen.

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 Prozent des Verkehrswertes kann verlangt werden. Diese kann durch Bankbürgerschaft, Bundesbankscheck, Verrechnungsscheck oder Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet werden.

An Kosten für den Käufer fallen neben dem Gebotspreis noch die Gerichtskosten, die Eintragung im Grundbuch und die Grunderwerbsteuer an.

Zwangsversteigerungstermine sind jeweils auf der Internetseite des Klever Amtsgerichts unter dem Unterpunkt „Zwangsversteigungstermine“ im Reiter „Das Gericht“ zu finden.

