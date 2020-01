Krefeld. Nachdem das Affenhaus in der Silvesternacht ausgebrannt ist, öffnet der Zoo Krefeld wieder. Tausend Menschen kamen am Donnerstag zur Trauerfeier.

Krefeld: Zoo öffnet nach dem Brand im Affenhaus wieder

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus öffnet der Zoo in Krefeld am Freitag wieder. In dem traditionsreichen Tierpark waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere, darunter mehrere Menschenaffen, bei einem Feuer ums Leben gekommen. Das Affenhaus wurde zerstört und ist einsturzgefährdet.

Der Zoo möchte den Bereich abriegeln. Unmittelbar nach dem Brand war der Zoo an Neujahr und am Donnerstag geschlossen geblieben. Am Donnerstagabend fand auf einem Parkplatz am Zoo eine Trauerveranstaltung statt, zu der die Bewegung Fridays for Future aufgerufen hatten.

Zoo Krefeld: 1000 Menschen kommen zur Trauerveranstaltung

Laut Polizei kamen rund 1000 Menschen. Die Veranstaltung sei „sehr friedlich“ verlaufen, hieß es. Um politische Forderungen sei es nicht gegangen, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future.

Ziel der Initiatoren sei es gewesen, ein Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenkommens zu setzen. Auch Feuerwehrleute nahmen an der Veranstaltung teil.

Drei Frauen lösten den Brand mit einer Himmelslaterne aus

Vor dem Tor des Zoos legten am Mittwoch und Donnerstag viele Menschen aus Trauer und Betroffenheit Kerzen, Blumen und Briefe ab. Wegen zahlreicher Anfragen wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Der Zoo hat 17.000 Jahreskarten-Inhaber, jährlich kommen insgesamt über 400 000 Besucher.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hat eine Himmelslaterne das Feuer verursacht. Demnach zündeten drei Frauen das schwebende Licht und lösten damit ungewollt den Brand mit einem Millionenschaden aus. Sie hatten sich bei der Polizei gemeldet. (dpa)

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Das Jahr 2020 hat für den Krefelder Zoo dramatisch begonnen. Ein Feuer zerstörte das komplette Affenhaus. Mehr als 30 Tiere starben.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Bis auf die Grundmauern brannte das Gehege der Orang-Utans und Schimpansen ab.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Rettungskräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf den angrenzenden Gorillagarten verhindern.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Der Krefelder Zoo sprach auf Facebook von einer „unfassbaren Tragödie".

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Affenhaus bereits in Vollbrand.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Nach dem Brand blieb der Krefelder Zoo an Neujahr geschlossen.