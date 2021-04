Krefeld: Mann fährt qualmendes Auto vor Polizei und flüchtet

Krefeld. Ein Mann hat eine unbekannte Flüssigkeit in einem Peugeot ausgeschüttet. Anschließend fuhr er den Pkw vor das Polizeipräsidium und flüchtete.

Ein Zeuge beobachtete Dienstagnacht einen Mann, der gegen 23.30 Uhr in der Nähe des Polizeipräsidiums Krefeld in einem schwarzen Peugeot 206 eine Flüssigkeit aus einem Kanister ausschüttete. Anschließend soll der Verdächtige nach Angaben der Polizei mit dem Auto bis vor den Haupteingang des Polizeipräsidiums gefahren sein. „Dort stieg er aus und verließ die Örtlichkeit fluchtartig“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Beamten stellten eine Rauchentwicklung im Fahrzeug fest und alarmierten die Feuerwehr. Darüber hinaus sei in dem Peugeot ein weiterer Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit gefunden worden. „Aufgrund der unklaren Lage übernahm das Polizeipräsidium Essen die Einsatzbewältigung“, schreibt die Polizei.

Die Beamten konnten einen 32-jährigen Krefelder ermitteln, der mit dem Fahrzeug in Verbindung gebracht werden könne. Er wurde vorläufig festgenommen und werde zum Sachverhalt gefragt. Die Straße Nordwall wurde zwischen Friedrichsplatz und Steckendorfer Straße bis zum Abschluss der Tatortaufnahme gesperrt. (red)