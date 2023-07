Kostenloses Webseminar zum grenzüberschreitenden Erbrecht

In den Niederlanden gelten andere Regeln als in Deutschland – das gilt auch im Erbrecht.

Kleve. Die Grenzinfopunkte bieten am 16. und 17. August zwei Web-Seminare zum Thema grenzüberschreitendes Erbrecht an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Thema Erbrecht kann – erst recht im grenzüberschreitenden Kontext – schnell sehr kompliziert werden. Was passiert beispielsweise, wenn man als Niederländer in Deutschland wohnt und eine Erbschaft aus den Niederlanden erhält? In welchem Land ist dann die Erbschaftssteuer zu zahlen? Und wie stellt man sicher, dass die Angelegenheiten, die das eigene Erbe betreffen, richtig geregelt sind, wenn man als Deutscher in den Niederlanden wohnt? Da in der Grenzregion viele Menschen im Nachbarland Familienangehörige haben und daher früher oder später mit dieser Herausforderung konfrontiert werden könnten, organisieren die GrenzInfoPunkte am 16. und 17. August zwei Web-Seminare zum grenzüberschreitenden Erbrecht. Die Teilnahme ist kostenlos.

In den beiden Web-Seminaren erklärt Branko Reumkens, Partner und Notar in der Kanzlei LexQuire Tax Law, die wichtigsten Regelungen und Fallstricke zu diesem Thema. Er kennt sich sowohl im deutschen als auch im niederländischen Recht aus. Das Thema grenzüberschreitende Erbschaft liegt ihm besonders am Herzen.

Anmeldung und weitere Infos

Beide Web-Seminare beginnen um 16.30 Uhr. Zunächst findet am Mittwoch, 16. August, ein Vortrag in deutscher Sprache statt. Reumkens beleuchtet dann die Situation von Deutschen, die in den Niederlanden wohnen. Das Web-Seminar am Donnerstag, 17. August, richtet sich an Niederländer, die in Deutschland wohnen und wird auf Niederländisch gehalten. Interessierte können sich über ein Online-Formular für das deutsche (www.grenzinfo.eu/webinar-erbrecht-wohnen-nl) und niederländische Web-Seminar (www.grenzinfo.eu/webinar-erbrecht-wohnen-de) kostenlos anmelden. Sie erhalten anschließend einen Einladungslink zur Teilnahme an dem Web-Seminar via Zoom.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Das Team des GrenzInfoPunkts Rhein-Waal. Foto: GrenzInfoPunkt Rhein-Waal.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, allgemeine Fragen zum grenzüberschreitenden Erbrecht zu stellen. Aus Zeitgründen kann jedoch nicht auf konkrete, persönliche Situationen eingegangen werden.

Wer Bedarf an einer individuellen Beratung hat, kann sich an den GrenzInfoPunkt in seiner Region wenden. Weitere Informationen rund um das Arbeiten, Studieren und Wohnen im Nachbarland sowie die Kontaktdaten zum GrenzInfoPunkt in der Nähe finden sich hier.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein