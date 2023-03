Kommt die Kultur wieder aufs Land zurück, Herr Durak?

Rheinberg. Die Kultur- und die Gastroszene tut sich, krisengebeutelt, nach wie vor schwer. Sami Durak hat für seine Kultkneipe ein eigenes Konzept am Start.

Langsam füllt sich das Kultur-Café „To Hoop“ mit Leben, schließlich steht wieder das beliebte Kneipen-Quiz auf dem Plan. Mit dabei sind die aus der ARD-Quizsendung „Gefragt – gejagt“ bekannten Profiquizzer Sebastian Jacoby, der „Quizgott“, mit dem „Bibliothekar“ Klaus-Otto Nagorsnik.

Kabarett, Blues und mehr – To Hoop „To hoop“ heißt „zusammen“ und kommt aus dem Plattdeutschen – sagt Chef Sami Durak. Das „To Hoop“ soll denn auch für alle Alpsrayer Bürger*innen, Rheinberger*innen und darüber hinaus ein Treffpunkt sein, an dem man Live-Musik hören, Kultur genießen und klönen kann. Das Kneipen-Quiz mit Sebastian Jacoby ist der Renner – und diesen Monat bereits komplett ausgebucht. Musikkabarett gibt’s u.a. wieder am 24. März, 20 Uhr, mit Daniel Helfrich und dem Programm „Trennkost ist kein Abschiedsessen“. Blues dann wieder am 15. April mit „Pee Wee Bluesgang - The Guardians of Blues, Deutschlands langlebigste und erfolgreichste Bluesband“. Alpsrayer Straße 102, 47495 Rheinberg.

Einige Quizbegeisterte machen noch schnell Fotos von ihren Heroen. Bis zu 120 Gäste erwartet Pächter und Gastronom Sami Durak an diesem Tag – eine gute Besucherzahl für eine Gastronomie in Alpsray an einem Donnerstagabend. Trotzdem, die Kultur-Szene beschwert sich über mangelndes Interesse an Veranstaltungen nach den Rückschlägen durch die diversen Krisen. Wir sprachen mit dem Gastronomen und Pächter Sami Durak, der seit Ende 2018 die Geschicke des Kultur-Cafés leitet, über Lockdown, Land und Leute.

Sami, Ihr Café ist proppenvoll an einem Donnerstagabend auf dem Land. Wie sehen Sie die Lockdowns rückwirkend?

Die Lockdowns haben mich und meine Familie hart getroffen, zweimal habe ich hier alles dicht gemacht. Das war ein Riesenaufwand, wir haben alle Bierleitungen stillgelegt und versucht, möglichst viele Vorräte noch zu retten. Uns war zum Heulen. Gleichzeitig wurden alle Veranstaltungen storniert. Jetzt versuchen wir langsam wieder Fahrt aufzunehmen, aber ich sehe, dass viele Leute noch zögerlich sind, so wie früher unbeschwert an Events teilzunehmen.

Viele leben in ihrer eigenen Blase zu Hause

Hinzu kommt erschwerend das Phänomen, welches Psychologen und Soziologen „Cocooning“ nennen. Viele verschanzen sich in der eigenen Blase zu Hause. Es ist für viele bequemer geworden, zuhause auf der Couch einen Netflixabend zu machen, als auf ein Livekonzert zu gehen.

Wie möchten Sie die Leute denn wieder zurückholen?

Wir setzen hier auf gute Gastronomie, machen spezielle Themen-Tage mit regionalen Spezialitäten. Wir haben im letzten Jahr eine „Hessen-Woche“ mit Äppelwoi und Handkäs gemacht, die gut angenommen wurde. Über 100 Whiskys stehen bei uns in der Theke, das nächste Tasting ist schon in Planung. Und gerade über die Mannigfaltigkeit der Events für Jung und Alt versuchen wir, das Publikum zu erreichen. Die Palette ist vielfältig von der Bluessession einmal im Monat, über Singer-Songwriter, Jazz, Rock bis zu Comedy & Kabarett haben wir ein ausgewogenes Programm geplant. Dazu kommt das Kneipen-Quiz mit Sebastian Jacoby einmal im Monat – Mitsingnachmittage sind eine weitere Komponente. Wir gehen optimistisch an die Sache heran und wollen da ansetzen, wo wir coronabedingt aufhören mussten.

Sie versuchen die Leute mit Qualität überzeugen?

Ja, schon. Schau’n Sie mal, wie viele Leute kaufen sich im Vorfeld eine Karte für „Rock am Ring“, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie das Line-Up für das Festival am Nürburg-Ring aussieht. Bei uns ist das eher so, dass Leute speziell für die Musiker oder Kabarettisten im Kalender anreisen.

Bluesmusikerin Joanna Connor

Da fällt mir eine lustige Geschichte ein: Kürzlich hatte ich die Bluesmusikerin Joanna Connor hier, und da war eine junge Frau extra aus der Pfalz mit dem 9-Euro-Ticket angereist – und das obwohl die Musikerin eine Woche später bei ihr in der Ecke aufgetreten wäre. Also unser Einzugsgebiet geht inzwischen von Bielefeld bis weit hinter Köln. (lächelt)

Jetzt merkt man beim Terminkalender für die Konzerte Ihre Affinität für Bluesmusiker. Von Joanna Connor bis Bernard Allison haben Sie viele Bluesgrößen ins kleine Alpsray geholt. Woher kommt diese Vorliebe?

Die Musik mag ich am liebsten, sie begleitet mich schon Jahrzehnte. Als 18-Jähriger habe ich bei „Blues Baby Fritz“ Gitarre gespielt, da war ich noch in der Erzieherausbildung. Aus Zeitgründen musste ich dann aber aussteigen und habe mich dem booking der Band gewidmet.

Wie sind Sie dann in die Veranstaltungsbranche gelangt?

Ich habe Anfang der 90er, neben dem Bandbooking, auch in einer professionellen Agentur gejobbt und dabei vieles gelernt. Das hat mir viel Spaß gemacht, die Künstler zu buchen und Konzerte zu veranstalten. Ich wollte meine Leidenschaft zum Beruf machen. Ich habe dann noch eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert und seitdem unterrichtete ich bei verschiedenen Bildungsträgern im Fachbereich Veranstaltungskaufleute und Marketingkommunikation. Sechs Jahre war ich in dem Bereich auch im Prüfungsausschuss der IHK-Duisburg aktiv.

Das Wichtigste als Veranstalter ist eben, dass du auf ein gutes Netzwerk von Künstlern und Kollegen zurückgreifen kannst, das kommt mir heutzutage zu gute.

Was ist Ihr größter Wunsch für die Zukunft?

Natürlich dass die Leute wieder zurück kommen zu den Konzerten und Events. Einmal im Monat möchte ich hier auch eine Tanzveranstaltung starten – im Sinne von „to hoop“, was plattdeutsch für „Zusammenkommen“ oder „Gemeinsam“ steht. Das soll ja das Ziel dieses Bürgertreffs sein. Und langfristig habe ich noch ganz viele Projekte in der Schublade liegen, die ich nach und nach realisieren möchte. Auch eine Wiederbelebung der Rheinberger Blues Party wäre eine Idee.

