Niederlande Kokainwäsche: Sechs Verdächtige bei Drogenrazzia in Limburg

Ospel. In der niederländischen Grenzprovinz Limburg wurde offenbar eine Kokainwäscherei hochgenommen. Sechs Verdächtige bei Drogenrazzia festgenommen.

Die niederländische Polizei hat in der Nacht zu Dienstag sechs Verdächtige bei einer Drogenrazzia in der Grenzprovinz Limburg festgenommen. Es gehe um fünf Männer und eine Frau, wie die Polizei mitteilte. Sie stehen unter Verdacht, Kokainwäsche in der Gemeinde Ospel betrieben zu haben.

In dem durchsuchten Landgut seien entsprechende Utensilien sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin im regionalen Rundfunk „1Limburg“. Um welche Stoffe und Mengen es sich genau handle, könne noch nicht bekannt gegeben werden.

Vor dem Einsatz Montagnacht in den Niederlanden sei ein anonymer Hinweis bei der Polizei eingegangen, die daraufhin den Ort aufsuchte. Die Ermittlungen laufen noch. Genauere Angaben zur Identität der Tatverdächtigen macht die niederländische Polizei derzeit nicht. (mh)

