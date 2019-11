Kliniken in NRW schlagen Alarm: Sie fürchten weitere Pleiten

Im Juli meldete das Katholische Klinikum Oberhausen mit drei Häusern in der Stadt Insolvenz an. Die Krankenhausgesellschaft fürchtet: Das wird kein Einzelfall bleiben.

An Rhein und Ruhr. Kliniken fürchten Strukturbereinigung durch Pleiten. Doch Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) widerspricht. Er setzt auf Reformen.

Die Kliniken schlagen Alarm: Durch Überregulierung und Strafzahlungen sowie fehlende Investitionsmittel des Landes in der Klemme, drohe der Kliniklandschaft in NRW eine Umstrukturierung durch Zufall, weil Häuser in die Insolvenz gingen oder geschlossen würden: „Regulieren, Drangsalieren, Strangulieren“ – das sei Politik auf Bundesebene, so Gerold Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), auf dem Krankenhaustag in Düsseldorf.