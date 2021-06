Kinderreporter für Wochenende im „anderen Holland“ gesucht!

Aus den Niederlanden. Hier gibt es etwas zu gewinnen! Die NRZ lädt auch in diesem Jahr wieder zwei Kinderreporter mit ihren Familien in Region Achterhoek ein.

Hier kommt schon nach kurzer Anreise ein richtiges Urlaubsgefühl auf: Direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze wartet „das andere Holland“ auf unternehmungslustige Familien.

In den beiden Grenzprovinzen Gelderland und Overijssel gibt es jede Menge Geheimtipps zu entdecken. Ländlich-verträumt und zugleich urban, aber mit allem, was Holland für Familien zu einem idealen Reiseziel macht.

Die NRZ lädt auch in diesem Jahr zwei Kinderreporter mit ihren Familien in diese besondere Region ein. Ende August und Anfang September warten zwei individuelle Programme auf die rasenden Reporter und ihre Familien. Neben Urlaubslaune gehören Notizblock und Foto-/Videokamera ins Reisegepäck, denn nach dem Wochenende veröffentlichen wir hier und auf www.nrz.de den persönlichen Erfahrungsbericht der Kinderreporter.

In der Provinz Gelderland geht es für eine Familie in die grenznahe Region Achterhoek. Auf den ersten Blick geht es in der Region Achterhoek ziemlich beschaulich zu: Bauernhöfe liegen verstreut zwischen Wiesen und Feldern und Herrenhäuser luken hinter Hecken hervor. Doch der „hintere Winkel“, wie die Region Achterhoek übersetzt heißt, hält auch jede Menge Überraschungen bereit – denn mitten im Grünen verstecken sich zahlreiche kulturelle, köstliche und kindgerechte Highlights.

Auch im Nationalpark Sallandse Heuvelrug gibt es eine Menge zu entdecken. Foto: Lenneke Lingmont

Wer das Los für die Provinz Overijssel zieht, darf sich mit seiner Familie auf den Weg ins Salland machen. Zwischen Flussbett und Hügelrücken erstreckt sich die Region, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint: Malerische Landgüter schmiegen sich in grüne Landschaften und Alleen führen zu imposanten Herrensitzen. Hier lassen dich jedoch auch spannende Abenteuer erleben. Welche Unterkünfte und Programmpunkte auf die beiden Kinderreporter warten, bleibt noch eine Überraschung.

Wir suchen Dich!

Du hast mit deiner Familie vom 27. bis 29. August oder vom 3. bis 5. September Zeit und möchtest gerne als Kinderreporter losziehen? Teile uns dann bis zum 4. Juli per E-Mail an regiodesk-nrz@funkemedien.de mit, warum Du genau der richtige für diesen Traumjob wärst.

Für die Gewinner (zwei Erwachsene, zwei Kinder) stellen wir ein kindgerechtes Wochenend-Programm rund um eine der genannten Regionen zusammen (am besten geeignet für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren).

Alle Programmpunkte der Reisen sind kostenlos, inklusive zwei Übernachtungen. Die Anreise in Eigenregie ist ab Freitagnachmittag möglich. Bitte halte Dir beide Wochenenden frei. Welches es definitiv wird, teilen wir Dir anschließend mit. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Die Reisen finden selbstverständlich nur statt, wenn es die – zu dem Zeitpunkt geltenden – Corona-Bestimmungen zulassen. Andernfalls wird nach Absprache ein Ausweichtermin vereinbart.

