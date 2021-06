Kevelaer: Barfußlaufen und Kneipp-Becken

Kevelaer. Zum Tag des Fußes (30. Juni) gibt es auf dem Barfußpfad am Solegarten St. Jakob in Kevelaer Aktionen – inklusive Führungen am Kneipp-Becken.

Schuhe aus, Socken aus und dann mal mutig über den Barfußpfad gehen – ist einen Versuch wert und geht inzwischen auch in Kevelaer. Zum Tag des Fußes (30. Juni) lädt die Stadt, Abteilung „Tourismus & Kultur“ in den Solegarten St. Jakob ein. Kneipp-Gesundheitstrainerin Liss Steeger erklärt, warum Barfußlaufen so gesund ist, gibt Tipps und leitet an, wie man das Kneipp-Becken effektiv nutzen kann.

Termine: Mittwoch, 30. Juni, und Freitag, 2. Juli, jeweils um 18 Uhr, im Solegarten St. Jakob – da, wo auch das Gradierwerk steht. Die Einführungen sind kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich bei der Tourist Information, 0 28 32 -122 -9 90; E-Mail: kultur@kevelaer.de Ein Negativ-Test, eine Impfung oder die Genesung sind vor Ort nachzuweisen, Mund-/ Nasenschutz muss getragen werden.

Die gesamte Woche rund um den Tag des Fußes wird vom Social-Media Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ begleitet. Da lohnt immer wieder mal ein Blick auf die Facebook-Seite „Wallfahrtsstadt Kevelaer – Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung“ oder bei Instagram: „wallfahrtsstadt.kevelaer“.

