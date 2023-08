Karten für Blumencorso in Lichtenvoorde zu gewinnen

Lichtenvoorde. Karneval auf Niederländisch: Bei Blumencorsos feiern unsere Nachbarn farbenfrohe Blütenspektakel: am 10. September wieder in Lichtenvoorde.

Die Dahlienfelder in dem grenznahen Ort Lichtenvoorde stehen in voller Blüte. Vier Millionen dieser farbenprächtigen Blumen warten auf ihren großen Auftritt beim Blumencorso Lichtenvoorde. Wagenbauer fertigen aus den Blüten bis zu acht Meter hohe und 30 Meter lange Kunstwerke.

Die beeindruckenden Kreationen, die Tausende von Freiwilligen in monatelanger Arbeit schaffen, können Besucher am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr bestaunen. Dann setzt sich die blühende Parade begleitet von Musikkapellen, Schauspielern und Tänzern in Bewegung und zieht unter anderem auch am „deutschen Treff“ vorbei.

Aus Millionen Dahlienblüten werden die Themenwagen gestaltet. Foto: Blumencorso Lichtenvoorde / PR

Blumencorsos, bei denen Wagen mit Abertausenden von Blüten geschmückt werden, sind fester Bestandteil der niederländischen Kultur und zählen seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Wer die Parade in Lichtenvoorde selbst erleben möchte, kann entlang der 2,5 Kilometer langen Route stehen oder auf einer der Tribünen Platz nehmen.

Speziell für Gäste aus Deutschland wird im Café-Restaurant De Driehoek (Ecke Lievelderweg-Vragenderweg) ein „deutscher Treff“ eingerichtet. Hier können bei Speis, Trank und Musik die 18 farbenfrohen Wagen bewundert werden, die ein deutschsprachiger Kommentator vor Ort erläutert. An ausgeschilderten Parkplätzen erhalten die Besucher eine Wegbeschreibung.

Auch ein Riesengoldfisch kann aus Blumenblüten gezaubert werden. Foto: PR

Tickets für den Blumencorso Lichtenvoorde können für 9 Euro online oder für 10 Euro am Eingang erstanden werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Sitzplätze auf der Tribüne kosten 10 Euro.

Weitere Informationen auf www.blumenparade.de.

Gewinnspiel

Die NRZ verlost 3 x 4 Familientickets unter www.corsolichtenvoorde.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein