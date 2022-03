In den Niederlanden ist während einer Karnevalsfeier ein Mann niedergestochen worden (Symbolbild).

Niederlande Karneval in Limburg: Mann nach Messerattacke verstorben

Horst. Beim Karnevalsfest in Horst in der niederländischen Provinz Limburg ist am Montagabend ein 21-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden.

In der Provinz Limburg nahe der Grenze zu NRW ist am Montagabend ein 21-Jähriger bei einer Karnevalsfeier mit einem Messer attackiert worden. Nach Angaben der niederländischen Polizei trafen Rettungskräfte den Schwerverletzten im Stadtzentrum der Gemeinde Horst an. Der Mann verstarb kurz darauf trotz Reanimierungsversuchen.

Die Feierlichkeiten wurden umgehend beendet. Laut Angaben der Polizei wurde wenige Stunden nach dem Angriff ein Tatverdächtiger gegen Mitternacht festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine Auskünfte. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter! +++

Auch in Düsseldorf hat ein Unbekannter am Karnevalssonntag drei junge Männer niedergestochen. Die Opfer wurden notoperiert. Eine Mordkommission ermittelt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein