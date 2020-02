Karneval am Niederrhein: Die schönsten Bilder aus der Region

Überall am Niederrhein zogen an diesem Wochenende die Narren durch die Straßen, wie hier in Neukirchen-Vluyn.

Am Niederrhein. Helau, helau! Karneval ist fast schon wieder vorbei. Wir haben die Bilder von den vielen Zügen am Niederrhein und in Düsseldorf zusammengestellt.

Das Wetter war nicht immer perfekt, vor allem am Tulpensonntag sind zahlreiche Umzüge in der Region dem Sturm zum Opfer gefallen. Viele Jecken lassen sich davon nicht unterkriegen und feiern bei Prunksitzungen und Partys die fünfte Jahreszeit am Niederrhein und im Ruhrgebiet.

Am Rosenmontag sah es dann zum Glück viel besser aus – und auch am Nelkensamstag zogen bereits einige Karnevalszüge durch die Region. Wir haben die schönsten Bilder der Karnevalstage am Niederrhein und in Düsseldorf gesammelt.

Alpen

Duisburg

Der Duisburger Rosenmontagszug im Video

Düsseldorf

Rosenmontag in Düsseldorf 1 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Auch politisch hat der Umzug mit seinen Wagen einiges Potential. Foto: Funke Foto Services

2 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Funkemariechen lassen sich von ihrer Tanzgruppe tragen. Foto: dpa

3 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Trotz des Regens haben die Karnevalisten ihren Spaß. Foto: Funke Foto Services

4 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Diese Clowns machen Stimmung. Foto: dpa

5 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Hauptsache, die Frisur sitzt. Foto: AFP

6 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Diese Jecken haben rosa Zuckerwatte dabei. Foto: dpa

7 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf In Düsseldorf sind die Jecken bunt: Entsättigt hebt sich der Motivwagen, auf dem die neuen SPD-Vorsitzenden abgebildet sind, von der Menge ab. Foto: dpa

8 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf "Aus Worten werden Taten" - Kurzfristig stemmte Wagenbauer Jaques Tilly ein Motiv zum Anschlag in Hanau. Foto: dpa

9 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf In diesem Kostüm steckt Musik. Foto: dpa

10 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel (l, SPD) und Wagenbauer Jacques Tilly. Foto: dpa

11 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Auch politisch hat der Umzug mit seinen Wagen einiges Potential. Foto: Funke Foto Services

12 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Schlagersänger Roberto Blanco fährt auf einem Wagen mit. Foto: dpa

13 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Tagegsschausprecher Jan Hofer mischt sich regendicht eingepackt unter die Jecken. Foto: dpa

14 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Bunt geschminkt und fröhlich feiert diese Frau Karneval. Foto: Funke Foto Services

15 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Diese Jecken machen sich über die Verkehrspolitik lustig. Foto: dpa

16 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Carsten geht als Briefkasten. Foto: AFP

17 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Gut gelaunt als Frosch zieht die Gruppe Frauen durch Düsseldorf. Foto: Funke Foto Services

18 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Nicht alle können feiern: Polizisten laufen vor dem Rathaus in der Altstadt entlang. Foto: dpa

19 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Innenminister Herbert Reul feiert mit. Foto: Michael Gottschalk

20 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Jecken winken am Straßenrand. Foto: dpa

21 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Dieser Verkleidete grüßt für ein Handyfoto. Foto: AFP

22 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Zwei Jecken mit Engelsflügeln kommen zu Fuß. Foto: dpa

23 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Viele haben Regenschirme mitgebracht. Foto: dpa

24 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Diese Tiger werfen mit Konfetti. Foto: dpa

25 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Ein Kostüm? Ein Jeck trägt Mundschutz. Foto: dpa

26 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Die Musikgruppe Häxeschränzer Gäbistorf spielt beim Rosenmontagszug. Foto: dpa

27 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Dieses grellen Strickkostüme halten warm und fallen auf. Foto: AFP

28 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Der Regenschutz macht erst den Reiz dieser Kostümierungen aus. Foto: AFP

29 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Unterm Regenschirm lässt es sich ebenfalls toll feiern. Foto: AFP

30 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Ein Herz für den Karneval. Foto: Funke Foto Services

31 / 31 Rosenmontag in Düsseldorf Karnevalswagen und Jecke ziehen am Rosenmontag durch die Düsseldorfer Innenstadt. Foto: Funke Foto Services

Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly 1 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Jaques Tillys Statement zu Hanau entstand ganz kurzfristig: "Rassismus - Aus Worten werden Taten" Foto: Funke Foto Services

2 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Ein AFD-Anhänger stellt sich auf den Kopf: "In Deutschland läuft alles verkehrt" Foto: Funke Foto Services

3 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel wird als "Super-Geisel" in der Dieselthematik dargestellt. Foto: Funke Foto Services

4 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Das Karnevalsvirus zeigt in Düsseldorf eine lange Nase in Richtung... Foto: Funke Foto Services

5 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly ... in Richtung des Corona-Virus. Foto: Funke Foto Services

6 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Die Justiz hängt kraftlos an einem Facebook-Alien und wirt Hetze, Hass und Radikalisirierung nicht Herr. Foto: Funke Foto Services

7 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Schulterschluss zwischen Iran und USA: "Make love not war!" Foto: Funke Foto Services

8 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Jaques Tilly plädiert mit seinem CDU-Wagen offensichtlich für mehr Bewerberinnen für den CDU-Vorsitz und zeigt die männlichen Bewerber beim Sackhüpfen. Foto: Funke Foto Services

9 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Mit eindeutiger Geste kommentiert Tilly die Thürigenwahl: CDU und FDP stützen Björn Höcke. Foto: Funke Foto Services

10 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Nächte Folge des Brexit? Dem britischen Premierminister Boris Johnson läuft Schottland davon. Foto: Funke Foto Services

11 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Ganz blass werden die neuen SPD-Vorsitzenden Esken und Norbert Walter-Borjanns dargestellt. Foto: Funke Foto Services

12 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Papst Franziskus und sein Vorgänger Benedikt werden als Boxkämper dargestellt und landen gegenseitige Treffer. Foto: Funke Foto Services

13 / 13 Die Fotos der Motivwagen von Jaques Tilly Und schließlich symbolisiert ein brennendes Känguru den Klimawandel. Foto: Funke Foto Services

Emmerich

Goch

Hamminkeln

Isselburg

Kamp-Lintfort

Kleve

Moers

Neukirchen-Vluyn

Nicht nur in Neukirchen-Vluyn trotzten die Narren am Rosenmontag dem Regen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Rees

Schermbeck

Uedem

Voerde:

Wesel