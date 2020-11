Jesse Weißenfels: Velbert und Studium statt Profifußball

Velbert. Jesse Weißenfels hat den Profifußball hinter sich gelassen. Jetzt spielt der 28-Jährige in Velbert und will sein Lehramtsstudium durchziehen

Mit 28 Jahren fängt für ihn ein neuer Lebensabschnitt an. Jesse Weißenfels, seit seinem Wechsel im Januar 2014 vom Landesligisten SV Sonsbeck zur U 23 des FC Schalke 04 immer in der Regionalliga oder sogar 3. Liga am Ball, hat den Profifußball hinter sich gelassen. Seit dieser Saison spielt er für die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein und konzentriert sich ansonsten auf sein Lehramtsstudium, das der Angreifer gerade an der Uni Essen aufgenommen hat.

Wir haben uns mit dem gebürtigen Weseler über Sport in Zeiten von Corona, Vor- und Nachteile des Daseins als Berufsfußballer und gemeinsame Zeiten mit einem heutigen Weltstar in der Kabine unterhalten.

Jesse Weißenfels, fällt Ihnen nicht die Decke auf den Kopf?

Jesse Weißenfels: Im Gegenteil, ich habe richtig viel zu tun. In den letzten Jahren sah mein Leben ja sehr geordnet aus, da stand der Fußball über allem anderen. Aber jetzt stehen andere Dinge im Vordergrund, obwohl ich auch in Zeiten von Corona täglich Sport mache. Ohne Bewegung geht’s einfach nicht, das ist in mir drin.

Statt Mannschaftstraining geht es jeden Tag in den Wald?

Etwas anderes bleibt mir ja nicht übrig. Teamsport ist verboten, die Fitnessstudios sind zu, also werden die Joggingschuhe angezogen. Laufen ist zwar nicht meine Lieblingsbeschäftigung, natürlich kicke ich lieber mit den Jungs auf dem Platz. Die Kugel ist für einen, der sein ganzes Leben lang Fußball gespielt hat, einfach durch nichts zu ersetzen, aber für eine Übergangszeit geht das schon.

Die Übergangszeit könnte ein bisschen länger dauern...

Das weiß man nicht genau, aber wir müssen uns darauf einstellen und darauf hoffen, dass es irgendwann wieder weitergeht. Wir haben eine Ausnahmesituation, die müssen wir jetzt gemeinsam überstehen.

Sind Sie froh, wieder in der Heimat zu sein?

Auf jeden Fall! Stuttgart und Mannheim sind schon weit weg, da fährst du nicht mal eben nach Hause zurück, um deine Familie oder die Kumpels zu besuchen. Von daher bin ich glücklich, dass es mit Velbert geklappt hat.

Rein sportlich ist es ein Schritt um zwei Ligen zurück. Hatten Sie keine anderen Angebote?

Doch, es gab einige Anfragen, von der 3. Liga über die Regional- bis zur Oberliga war alles dabei. Aber ich stand jetzt vor der Entscheidung, ob ich noch weiter nur auf die Karte Fußball setze oder einen Schnitt mache. Leider hatte ich in den vergangenen Jahren viel mit Verletzungen zu kämpfen, dadurch ist es mir leichter gefallen, den Profifußball hinter mir zu lassen. Es ist schon ein ziemlicher Druck, immer funktionieren zu müssen. Wenn du verletzt bist und nicht weißt, ob dein Vertrag verlängert wird und man in drei Monaten noch einen Job hat, dann sieht man schnell auch die Schattenseiten des Fußballgeschäfts.

Jetzt fahren Sie abends mal nach Kleve oder Nettetal...

Das ist ein Riesenunterschied zum Profifußball. Da kannst du dich aufs Training oder Spiel konzentrieren, während du als Amateur in der Regel arbeiten gehst – oder wie ich jetzt studiere – und nach Feierabend ist dann Fußball angesagt. Gerade in unserer Liga mit 23 Mannschaften und 44 Spieltagen ist das extrem.

Wie kam eigentlich der Kontakt zur SSVg Velbert zustande?

Über Trainer Marcus John. Wir kannten uns ja schon aus unserer gemeinsamen Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Die SSVg ist ein Verein mit großen Ambitionen und einem Stadion, das deutschlandweit in der fünften Spielklasse sicher seines Gleichen sucht.. Die Rückkehr in die Regionalliga ist das Ziel, dabei will ich gerne mithelfen Bisher läuft es gut, wir sind unserer Rolle als Spitzenmannschaft gerecht geworden, auch wenn der 1. FC Bocholt noch etwas besser dasteht und im Rennen um den Aufstieg ein ganz harter Konkurrent sein wird.

Haben Sie damals, in der Gladbach Jugend, nicht von der Bundesliga geträumt?

Davon träumt ja jeder Spieler, der bei einem großen Verein spielt und vor dem Übergang zum Seniorenbereich steht. Das war ja bei mir auch später noch so, als ich von Sonsbeck nach Schalke gegangen bin. Man spielt in der U23, hat aber immer die Profimannschaft und die Bundesliga vor Augen.

Wer waren denn damals bei der Borussia Ihre Mitspieler?

Unter anderem Marc-André ter Stegen, Julian Korb und Amin Younes. Bei Marc-André ter Stegen hat man schon damals gesehen, dass er ein richtig Großer im Fußball werden wird, er war schon in der U19 unglaublich gut – und zwar im Tor und am Ball. Von vielen anderen, die in dem Alter richtige Granaten sind, hört man aber nachher nichts mehr. Pro Jahrgang schaffen halt immer nur ein, zwei Spieler den Sprung in die Bundesliga oder werden sogar Nationalspieler.

Sie sehen dafür jetzt Hörsäle statt Fußballstadien...

Nicht ganz (lacht). Durch Corona haben wir nur sehr wenige Präsenzveranstaltungen, sodass ich lediglich einen Tag in der Woche in Essen an der Uni bin. Der Rest läuft über Online-Vorlesungen und -seminare. Das ist schon ein wenig schade, denn ich habe ja gerade erst mit dem Studium angefangen und hatte mich darauf gefreut, viele neue Leute kennenzulernen.

Wie kamen Sie auf Lehramt für die Grundschule?

Ich bin ein sozialer Mensch, habe gerne Leute um mich herum und habe mich auch immer schon für pädagogische Berufe interessiert. In Mannheim war ich per Fernstudium in dem Fach Wirtschaftspsychologie eingeschrieben, aber der Alltag im Fußball hat kaum Zeit fürs Lernen gelassen. Das ist jetzt anders, ich will das durchziehen.

Ihr Schwerpunkt ist Sport?

Von wegen (lacht)! Mathe und Deutsch sind die beiden Pflichtfächer, dazu habe ich Sachunterricht gewählt. Ich habe mich bewusst nicht für Sport entschieden, um da gar nicht in Konflikte mit dem Fußball zu kommen. Nachher bin ich verletzt und kann an der Uni keinen Sport machen oder ich hole mir da was und falle im Verein aus. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig.

Von Ginderich bis Velbert:

Jesse Weißenfels , geboren am 26. Mai 1992 in Wesel, fing an beim SV Ginderich (1996-2003). Weitere Vereine in der Jugend waren der PSV Wesel-Lackhausen (2003-06) und Bor. Mönchengladbach (2006-11). In den Senioren waren seine Stationen: Borussia Mönchengladbach II, SV Sonsbeck, Schalke 04 U 23, SF Lotte, Preußen Münster, Stuttgarter Kickers, Waldhof Mannheim und nun SSVg Velbert.