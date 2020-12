Jahresrückblick: „Corona hat uns krisensicherer gemacht“

Dinslaken Seit Ausbruch des Corona-Virus begleiten wir Familie Ost. Pünktlich zu Silvester blickt Mutter Deniz zurück – auf ein turbulentes Jahr.

Es ist ein Tag, der die Abläufe bei Familie Ost völlig durcheinanderwirbelt: Als am 16. März Schulen und Kitas landesweit geschlossen werden, beginnt für Mutter Deniz und Vater Stephan eine Zeit der Ungewissheit. Beide gehen Vollzeit arbeiten. Beide müssen wegen der Kontaktsperre wochenlang ohne die Unterstützung ihrer Familie und Freunde auskommen. Und beide versuchen, die Betreuung ihrer Töchter Mia (8) und Lilly (2) so gut es geht untereinander aufzuteilen. „Es ist eine Extremsituation“, sagt Deniz damals. „Da verändern sich die Dinge Schlag auf Schlag.“

Vor allem der erste Lockdown kostet Kraft und Nerven: Für Mutter Deniz, die all ihre Überstunden verbraucht, um in den Anfangstagen bei den Kindern bleiben zu können – und parallel als OGS-Leitung den Offenen Ganztag in einer Grundschule organisiert. Für Vater Stephan, der so oft er kann ins Homeoffice wechselt und sich zuhause um Tochter Mia kümmert. Und für Oma Uta, die erst ihre Tanzschule schließen und wenig später auch noch den Kontakt zu ihren Enkelkindern einstellen muss. Eine Maßnahme, mit der nicht nur die 56-Jährige, sondern auch Mia und Lilly zu kämpfen haben.

Corona: Tante Anna muss ihr Auslandssemester beenden

Auch der Austausch mit Tante Tülay beschränkt sich in den ersten Wochen auf Textnachrichten und gelegentliche Videoanrufe. Tante Anna, bei Ausbruch des Coronavirus in Spanien, muss sogar ihr Auslandssemester vorzeitig beenden. Und Opa Wolfgang, der mit 65 Jahren zur Risikogruppe zählt, verbringt einen Großteil seiner Zeit alleine in der Wohnung und geht nur für Einkäufe oder die tägliche Runde mit Familienhund Trufa vor die Haustür. Selbst an den Ostertagen bleibt dem Rentner lediglich der Kontakt aus dem Fenster. Die Familie wohnt glücklicherweise nur eine Etage tiefer.

Und doch gibt es sie, die schönen Erlebnisse – wie Deniz zu berichten weiß: „Wir sind als Familie noch enger zusammengerückt“, erzählt die zweifache Mutter. Das zeige sich zum Beispiel an Mia und Lilly, die mittlerweile viel mehr Zeit miteinander verbringen. „Das ersetzt natürlich nicht den Kontakt zu Gleichaltrigen“, sagt Deniz. „Aber es ist schön zu sehen, dass sich die beiden so gut verstehen.“ Auch Opa Wolfgang meistere die Situation vorbildlich. „Er bleibt vorsichtig, igelt sich aber nicht ein.“ Seit einigen Wochen arbeite der 65-Jährige ehrenamtlich als Fahrdienst für Grundschulkinder.

Mitten in der Coronakrise wechselt Mutter Deniz den Job

Oma Uta konnte ihre Tanzschule zwischenzeitlich wieder öffnen, bevor der Unterricht im Herbst erneut eingestellt werden musste. „Sie hat montags bis sonntags gearbeitet und in den Sommerferien viele Kurse nachgeholt. Wenn dann auf einmal wieder alles wegfällt, ist das sehr schwierig“, sagt Deniz. „Aber sie macht das super.“ Uta nutze die freie Zeit, um das junge Paar so gut sie kann zu unterstützen. Mia und Lilly seien für die 56-Jährige ein wichtiger Halt. Zumal Utas Tochter Anna, die ihr Auslandssemester von Deutschland aus beendete, Anfang Januar für ein Praktikum nach München ziehen wird.

Auch beruflich gab es bei Familie Ost einige Veränderungen: In den Sommerferien wechselte Deniz ihren Job und übernahm die Leitung einer Kindertagesstätte. „Das war natürlich gerade in der Anfangszeit eine große Umstellung“, so die Mutter. Stephan arbeitet weiterhin als kaufmännischer Angestellter eines Mineralbrunnens, machte jedoch im ersten Lockdown die Erfahrung, dass er auch im Homeoffice trotz der Rahmenbedingungen produktiv ist. „Sein Arbeitgeber stellt die Ausstattung und Stephan nutzt das Angebot teilweise heute noch, wenn notwendig.“

Tochter Mia überrascht ihre Familie: „Es läuft klasse“

Die größte Überraschung sei aber Mia: „Sie hat einen ganz großen Schritt in die Selbständigkeit gemacht“, so Deniz über ihre achtjährige Tochter. Mia habe sich so positiv entwickelt, dass ihre Eltern sie Mitte des Jahres sogar vom Offenen Ganztag abgemeldet haben. „Es läuft klasse, ohne Probleme“, versichert Deniz. Nur einmal habe Mia auf dem Heimweg einen kleinen Unfall mit ihrem Roller gehabt. „Seitdem trägt sie eine GPS-Smartwatch mit Notfallknopf, damit sie uns jederzeit erreichen kann.“ Opa Wolfgang wartet zuhause, bis Mia ankommt. „Sie macht dann selbständig ihre Hausaufgaben.“

Die Weihnachtstage verbrachte die junge Familie im engsten Kreis – ohne Gottesdienst und den obligatorischen Kinobesuch an Heiligabend. „Es war vieles anders. Wir mussten schauen, dass wir neue Traditionen entwickeln“, erzählt Deniz. Der geplante Winterurlaub in Österreich musste ebenfalls gestrichen werden. Dennoch blickt die Mutter positiv ins neue Jahr. „Das Coronavirus hat uns als Familie krisensicherer gemacht“, so Deniz. Natürlich habe es Momente gegeben, in denen sie sich wünschte, dass das Virus endlich vorbei ist. „Aber wir haben das schon ganz gut gemeistert.“