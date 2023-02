Infoabend zum Thema Rente in den Niederlanden

Kleve. Zu einem Infoabend über das Thema gesetzliche Rente in Deutschland und den Niederlanden lädt der GrenzInfoPunkt der Euregio Rhein-Waal.

Habe ich sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente? Darf ich weiterarbeiten, wenn ich eine Rente erhalte? Welche Konsequenzen können sich dadurch ergeben? Und wie funktioniert das Antragsverfahren? Diese und viele weitere Fragen stellen sich vor allem Grenzpendler.

Wer mehr über die Rentensysteme und das Renteneintrittsalter in beiden Ländern erfahren möchte, ist beim GrenzInfoPunkt der Euregio Rhein-Waal an der richtigen Adresse. Gemeinsam mit dem Bureau voor Duitse Zaken der Sociale Verzekeringsbank organisiert die Grenzgängerberatungsstelle am Donnerstag, 23. Februar, einen Informationsabend zur deutschen und niederländischen Rentengesetzgebung in Kleve.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die Veranstaltung findet in niederländischer Sprache statt. Natürlich können auch Fragen auf Deutsch gestellt werden. Außerhalb dieses Informationsabends besteht zudem die Möglichkeit, wöchentlich einen Termin mit einem Berater des Bureaus voor Duitse Zaken der Sociale Verzekeringsbank zu vereinbaren, um die persönliche Situation zu besprechen.

Anmeldung

Wer an dem kostenlosen Infoabend am Donnerstag, 23. Februar, von 19.15 bis 21 Uhr teilnehmen möchte, kann sich bis zum 16. Februar unter der Telefonnummer 02821/793079 oder per E-Mail an gip@euregio.org anmelden. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet im Forum der Euregio Rhein-Waal an der Emmericher Straße 24 in Kleve statt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein