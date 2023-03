In Tegelen bei Venlo: schöne Sachen aus Ton und Porzellan

Tegelen. „Keramische Signale“ heißt die aktuelle Ausstellung im Keramiekcentrum Tiendschuur in Tegelen bei Venlo. Schöne Sachen mit einer Botschaft.

Töpfern, das hat etwas von Kunstunterricht in der sechsten Klasse. Krumme Vasen, Schalen mit Beulen und Teller mit Pickeln kennt jeder, der in seiner Schullaufbahn das Vergnügen hatte, seine „Fähigkeiten“ am Lehm zu demonstrieren. Wie schön Keramik aussehen kann, blieb zumindest dem Autoren dieser Zeilen verwehrt – bis zum Besuch in Tegelen.

In dem südlich vom historischen Zentrum gelegenen Vorort von Venlo befindet sich das Keramiekcentrum Tiendschuur. Es ist ein Museum, aber nicht nur. Im Atelier können sich Hobby-Töpferinnen und -Töpfer selbst ausprobieren – hoffentlich mit besseren Ergebnissen als bei mir damals in den verhassten Kunststunden.

Im Keramiekcentrum Tiendschuur in Tegelen wird die alte Handwerkskunst des Töpferns gezeigt. Foto: heiko buschmann / nrz

Richtig gut gelungen sind jedenfalls die Werke, die in dem schönen alten Gebäude am Kasteel Holtmühle derzeit ausgestellt sind. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zeigen im Rahmen der Ausstellung „Keramische Signale“, was aus Ton – oder Porzellan – entstehen kann.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

So verziert die Französin Sylvian Meschia ihre Arbeiten mit feinen kaligrafischen Schriftzeichen. Die Hamburgerin Karin Bablok verblüfft mit zarten schwarzen Pinselstrichen auf weißem Porzellan. Die in Hongkong geborene, aber längst in den Niederlanden lebende Yeung Yuk-Kan gestaltet Objekte, die wie Papier aussehen -- es ist aber ebenfalls Porzellan. Den Stil des berühmten Delft Blau hingegen greift José den Hartog auf, um in Form und Gestaltung das historische Vorbild in ein neues Licht zu setzen.

Krass ist die Kunst manchmal auch, so bei einem Fisch namens „Pipiranha“ (siehe Foto). Unter dem Bauch des Beißers ist Keramik verbaut – weiße, wie sie sonst zum kleinen Geschäft genutzt wird.

Lehm aus den Maasdünen

Niek Hoogland aus Steyl verwendet übrigens noch heute das Material aus der Gegend. „Wenn die Maas über die Ufer tritt, dann kann man, wie früher, den Lehm aus der Erde stechen“, verrät Joke, die ehrenamtlich Führungen hier gibt.

Die Ausstellung „Keramische Signale“ ist noch bis zum 7. Mai zu sehen. Foto: heiko buschmann / nrz

Keramiekcentrum Tiendschuur, Kastellaan 8, 5932 AG Tegelen. Ausstellung „Keramische Signale“ noch bis zum 7. Mai. Infos und Öffnungszeiten: www.tiendschuur.net.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein