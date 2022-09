In Kleve hat das erste stationäre Hospiz eröffnet

Kleve. In Kleve-Donsbrüggen gibt es seit April ein stationäres Hospiz. Der Verein ist auf Spenden angewiesen und lädt am Sonntag zum Benefizkonzert ein.

Der Bedarf ist groß, das Angebot war es nicht. führte der letzte Weg für sterbenskranke Menschen aus dem Nordkreis Kleve in die Hospizeinrichtungen in Geldern-Walbeck oder Kevelaer-Wetten. Beschwerlich war das, denn es bedeutete weite Wege für die Angehörigen, die teils 50 Kilometer und mehr zurücklegen mussten, um ihre Liebsten besuchen zu können.

Die Kleverin Maria Reinders leitete zu diesem Zeitpunkt seit Langem das von ihr aufgebaute ambulante Hospiz am St. Antonius-Hospital Kleve, das Sterbe- und Trauerbegleitung im häuslichen Umfeld übernahm. Als sie 2014 mit ihrer Idee, ein stationäres Hospiz auch im nördlichen Kreisgebiet zu errichten, an Dr. Angelika Mosch-Messerich herantrat, war diese nicht nur gleich von der Notwendigkeit überzeugt, sie ist seither auch mit großem Engagement an der Realisierung des Projekts beteiligt.

Hohe Spendenbereitschaft

Noch im gleichen Jahr gründete sich der gemeinnützige Verein Hospiz am St. Antonius-Hospital, dessen Vorsitzende Mosch-Messerich bis heute ist. gab es ein Gebäude und die Möglichkeit zur Finanzierung der Einrichtung. „Das war ein dorniger Weg“, erinnert sich die langjährige Chefärztin der Radiologie am Katholischen Karl Leisner Klinikum mit Krankenhäusern in Kleve, Goch, Kalkar und Kevelaer. Viele organisatorische Fragen mussten beantwortet, viele Türen geöffnet werden.

Gleichzeitig begann Mosch-Messerich mit ihrem engagierten Vorstand Events auf die Beine zu stellen, um . Getragen wird das Projekt von inzwischen 300 Mitgliedern und einer hohen Spendenbereitschaft. „Wir haben ein Erdbeerfest gefeiert, zu Konzerten unter anderem in die Viller Mühle eingeladen“, berichtet die umtriebige 73-Jährige. Am morgigen Sonntag bittet der Verein zu einem Benefizkonzert in den Landgasthof Westrich nach Till-Moyland (siehe Infobox).

Hospiz im alten Pfarrhaus

Für das geplante Hospiz brauchte es ein passendes Gebäude. Der Klever Propst Johannes Mecking bot schließlich das alte Donsbrügger Pfarrhaus an – zum symbolischen Preis von einem Euro. Als dann die Stiftung der Karl Leisner Trägergesellschaft Bauherr wurde, nahm die Gründung des ersten stationären Hospizes im Nordkreis konkrete Formen an. Das alte Pfarrhaus wurde renoviert, ein modernes Bettenhaus mit zwölf Plätzen angebaut.

Das Hospiz im und am ehemaligen Pfarrhaus Donsbrüggen vereint alt und neu: Zwölf Einzelzimmer finden Platz in einem modernen Anbau des Pfarrhauses. Foto: Karl Banski / FFS

„Es läuft sehr gut“, sagt Mosch-Messerich, die in Wiesbaden geboren wurde und in Bonn aufwuchs und studierte. „Wir haben ein gutes Team vor Ort.“ Neben den 18 Mitarbeitenden engagieren sich auch Ehrenamtliche. Der bisherige ambulante Hospizdienst setzt seine Arbeit von Donsbrüggen aus fort. Seit der Eröffnung der Einrichtung habe man 42 ‘Gäste’ im Hospiz gehabt. „Wir sind auf die Unterstützung von Geldgebern angewiesen“ erklärt Mosch-Messerich das Finanzierungsmodell. Zwar übernehmen die Krankenkassen 95 Prozent der Kosten, fünf Prozent aber muss der Verein aufbringen. „Wir sprechen über 50- bis 60.000 Euro im Jahr“, sagt die Vorsitzende. Da ist es ein Glück, dass die Klever Zevens-Stiftung sich bereit erklärt hatte, für die kommenden Jahre jährlich 25.000 Euro beizusteuern.

Jeden Morgen frische Brötchen

Doch die Probleme liegen wie wohl überall im Detail. „Es sind die kleinen Dinge. Mal fehlt ein Pflegestuhl, Decken oder Vasen werden gebraucht, die Bepflanzung des Gartens für Herbst oder Frühjahr muss bezahlt werden“, zählt Mosch-Messerich auf. „Das Vereinsleben nimm mich sehr in Anspruch.“ Da aber ist sie in ihrem Element. Sie kümmert sich. Organisieren, strukturieren und umsetzen – das waren schon in ihrem langen Berufsleben ihre Fähigkeiten. So bringt sie jeden Morgen frische Brötchen ins Hospiz, stimmt sich mit der Hospizleitung und ihrem Vorstand ab, wie Wünsche und Notwendigkeiten im Hospiz erfüllt werden können. Kommunikation mit vielen Menschen – das sei ihr Ding, sagt sie.

Ganz nebenbei arbeitet sie in der Nuklearmedizin im Gocher Krankenhaus – „dort fehlten Leute“ –, hält Vorlesungen am mibeg-Institut in Köln und arbeitet ehrenamtlich in der Cafeteria des Klever Stein-Gymnasiums. „Ich bin im positiven Sinn wohl so etwas wie ein Gschaftlhuber“, schmunzelt sie. Eine, die anpackt. „Ich mache alle Dinge gern, habe immer ein tätiges Leben geführt.“ Sie habe es in ihrem Leben eigentlich immer gut gehabt, findet sie. Jetzt sieht sie es als Verpflichtung, etwas zurückzugeben. Ruhestand? Ein Fremdwort für Angelika Mosch-Messerich. Kraft, sagt sie, schöpfe sie bei Musik und Lesen. Und eine schöne Reise habe sie geplant, mit Studienkollegen.

>>> Benefizkonzert mit der Band 2 & 2

Am Sonntag, 25. September, ist der Landgasthof Westrich in Till-Moyland gemeinsam mit Dr. Angelika Mosch-Messerich und dem Förderverein Hospiz am St. Antonius-Hospital Gastgeber eines Benefizkonzertes. Die Schirmherrschaft übernimmt Weihbischof Rolf Lohmann.

Der Förderverein lädt zu einem gemütlichen Abend mit der Band 2 & 2 ein. Das Repertoire umfasst u.a. Songs von Ed Sheeran, Bob Marley, den Beatles und den Eagles. Durch den mehrstimmigen Gesang und die Begleitung auf Gitarre oder Piano entstehen gefühlvolle Balladen, Folksongs, Pop und Swing.

An kulinarischen Leckereien wird es nicht fehlen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Eine Karte kostet 50 Euro und beinhaltet auch das Fingerfood. Eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen. Hauptgewinn ist ein Wellness-Wochenende für zwei Personen im Gelderner Seepark Hotel.

Die Getränke werden nach Verzehr berechnet. Die Veranstaltung endet gegen 20 Uhr. Tickets gibt es unter 02824/6305 (Westrich).

