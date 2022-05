In Gendringen bei Emmerich wird Kriegsmahnmal enthüllt

Gendringen. Ein neues Mahnmal in Gendringen soll an die über 500 Kriegsopfer erinnern, die bei einem Bombenangriff vor fast 80 Jahren ums Leben kamen.

Am kommenden Freitag, 6. Mai, wird im Gedenk- und Wanderpark „T Olde Kerkhof” in Gendringen (etwa zwölf Kilometer nordöstlich von Emmerich) ein Mahnmal zum Gedenken an über 500 Opfer im zweiten Weltkrieg enthüllt. Die Stiftung „De Moezekottel“ hat gemeinsam mit der Gemeinde Oude Ijsselstreek die Initiative dazu übernommen. Hinterbliebene alliierter Opfer werden die feierliche Enthüllung des Monuments mit dem Namen „Opdat Wij Niet Vergeten” („Damit wir nicht vergessen“) vornehmen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Das Monument zeigt die Grote Straat in Gendringen in Kriegszeiten, im Vordergrund sind ein kanadischer Soldat und ein Lancester-Bomber zu sehen. Auf der Betonbodenplatte ist „Gendringen 1940 – 1945“ zu lesen. Eine Info-Konsole verrät Interessierten mehr über über die Ereignisse von vor fast 80 Jahren. Per QR-Code können dort sämtliche Namen der Todesopfer – niederländische Zivilbevölkerung, Flugzeugbesatzungen der Alliierten und gefallene deutsche Soldaten – während der Befreiung der Achterhoek abgerufen werden.

Buch und Infotafeln

Zeitgleich wird ein gleichnamiges Buch veröffentlicht, das über den Zweiten Weltkrieg und die Befreiung im März 1945 in den Gemeinden Gendringen und Wisch (heute Oude IJsselstreek) berichtet.

Der Hobby-Historiker und Schriftsteller Maarten Koudijs fand in Ulft mit einem Metalldetektor Überreste eines Flugzeugabsturzes. Sein Interesse an den Hintergründen dieses Ereignisses und weiterer Flugzeugabstürze im Gebiet des heutigen Oude IJsselstreek war sofort geweckt. An jedem Fundort wurden Informationsschilder mit Hintergrundinformationen über den Hergang errichtet. Aufgrund der Flut an Informationen entstand die Idee, diese Historie in Buchform herauszugeben.

Während die Befreiung Zeelands und Noord-Brabants sowie im Rahmen der „Operation Market Garden“ rund um die Luftangriffe auf Eindhoven, Nijmegen und Arnhem hinreichend dokumentiert wurde, ist über die Befreiung der Achterhoek von der deutschen Besatzung sowie des gesamten Grenzgebietes südlich und nördlich der Grenze nicht so viel bekannt.

Die Aufarbeitung dieses Teils Geschichte des zweiten Weltkriegs hat sich die Arbeitsgruppe „Opdat Wij Niet Vergeten” zum Ziel gesetzt. Dazu gehören die Berichte über Zwangsarbeiter, die unter erbärmlichen Umständen schuften mussten, über die Opfer bei der Befreiung der Arbeitslager auch in dem kleinen Dorf Bienen bei Emmerich und die Exekutierten der Flugzeugabstürze in der Region.

Weitere Information sind unter www.ownv.nl verfügbar.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein