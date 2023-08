Harter Sound zum Jubiläum: Die Krupps spielen am kommenden Samstag in der Kufa.

Kultur am Niederrhein In der Kufa Krefeld: 40. Geburtstag mit den Krupps feiern

Krefeld. „Wahre Arbeit, wahrer Lohn“: Die legendäre Industrialband Die Krupps gastiert am Samstag in der Kulturfabrik Krefeld. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Einst zählten sie zu den Vorreitern des Industrial-Sounds. Nun, vier Jahrzehnte später, wollen Die Krupps beweisen, dass sie noch kein Alteisen sind, das auf den Schrotthaufen der Musik gehört. Zum 40-jährigen Jubiläum der Kulturfabrik gastiert die Düsseldorfer Band um Frontmann Jürgen Engler am Samstag in Krefeld.

„Wahre Arbeit, wahrer Lohn“: Wer in den 1980ern die Nächte in einem Indieclub verbracht hat, ist an diesem Brett nicht vorbeigekommen. „Stahlwerksinfonie“ nennen Die Krupps ihr erstes Album, es ist eine Verneigung an die Arbeiterethik, die zu dieser Zeit vor allem im Ruhrgebiet noch die Gesellschaft prägt. Sich im feinen Düsseldorf mit Kruppstahl schmücken? Na ja, werden die Originale aus dem Kohlenpott mit der Nase rümpfen. Doch der knallharte mechanische Sound, für den die Szene zum Beispiel auch die Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF) feiert, wird nun einmal in der Nachbarschaft des Klingklang-Studios von Kraftwerk produziert.

Jürgen Engler findet nach den ersten musikalischen Orientierungsversuchen als Gründer der Punkband Male in Ralf Dörper einen Gesinnungsgenossen. Dörper ist offen für Experimente und technische Spielereien. Schon kurz nach den ersten Auftritten mit den Krupps ist er mit deutlich leichteren Klängen erfolgreich, nämlich mit dem Pop-Duo Propaganda („Dr Mabuse“).

Engler – Bitte nicht mit Hartmut von Pur verwechseln! – verlässt Deutschland in den 90ern und zieht in die USA. Zuerst ist er in New York zu Hause, dann in Austin. Texas, wo er auch als erfolgreicher Produzent unter anderem für Iggy Pop tätig ist.

Wenn Deutschland ruft, fliegt er aber über den großen Teich und wird mit seinen nunmehr 62 Jahren auch in Krefeld, quasi um die Ecke der alten Heimat, wieder das Stahlofon auspacken. Das selbstgebaute Instrument prägt in den Anfangstagen den Rhythmus der Krupps, die herkömmliche Instrumente wie Gitarre, Bass und Schlagzeug fast notgedrungen einbauten. Später wird der Sound der Krupps auf eine andere Art hart, sie sind nun nicht mehr nur Vorbilder für Bands wie Ministry und die Nine Inch Nails – sondern auch Rammstein.

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Auftritt der Krupps am Samstag, 2. September (19 Uhr), in der Kulturfabrik Krefeld. Support: Minusheart. Kaufkarten für 40 Euro sind im Vorverkauf hier erhältlich.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein