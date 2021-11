Im November gibt es in Nijmegen World Music vom Feinsten

Nijmegen. Mit einem kubanischen Doppelkonzert startet das Music Meeting Nijmegen in den Herbst. In Nijmegen kommen World-Music-Fans voll auf ihren Kosten.

Langsam kehrt auch in den Niederlanden die Livemusik wieder zurück in die Clubs und Konzertsäle. In diesem Herbst veranstaltet Music Meeting, die Organisation, die auch hinter dem Music Meeting Festival steckt, nun eine Konzertreihe im LUX Nijmegen. Die drei Konzertabende stehen dabei, genau wie das alljährliche Festival, ganz im Zeichen der Weltmusik.

Die „Music Meeting Concerts“ finden auf der Bühne des LUX Nijmegen statt. Musikliebhaber:innen, die sich für World Music interessieren, können sich im November nun auf eine Reihe einzigartige Projekte mit namhafter Künstler:innen aus allen Teilen der Welt freuen: Mit Lenine Martin Fondse, Alain Pérez Quinteto, dem Alfredo Rodríguez Trio und dem Mohammad Motamedi Rembrandt Trio.

Das Programm der Music Meeting Concerts zeigt die gesamte Bandbreite der Zusammenarbeit besonderer Künstlerinnen und Künstler, für die das Music Meeting bekannt ist. Der Freitag, 19. November, steht im Zeichen des brasilianischen Gitarristen und Sängers Lenine, der bereits sieben mal mit einem Grammys ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit dem niederländischen Komponisten, Pianisten und Boy-Edgar-Preisträger Martin Fondse bekommt ihr Projekt The Bridge nun mit The Bridge II eine Fortsetzung: Wir freuen uns auf Höhepunkte aus Lenines Werk, in Van Fondses Arrangements gekleidet. Die Bühne des Music Meeting Festivals war übrigens der Ort, an dem die beiden vor acht Jahren das erste Mal zusammen spielten.

Mit dem kubanischen Doppelkonzert gibt Music Meeting einen Vorgeschmack auf das Festival im nächsten Jahr. Den Auftakt macht der Pianist Alfredo Rodrígues, der von Quincy Jones entdeckt wurde und mittlerweile fünf extrem starke Alben unter seinem Namen veröffentlicht hat. Unter ihnen Tocoroco, das über eine Million Streams auf Spotify erzielt hat. Nach Rodrígues virtuosem Jazz, freuen wir uns auf den Flamenco-, Jazz- und Latino-Bassisten und Sänger Alain Pérez. Pérez ist eine echte Größe in der lateinamerikanischen und spanischen Musikszene und ist bislang eher selten in unseren Gefilden live zu sehen gewesen. Die beiden Konzerte finden am Sonntag, 21. November statt.

Mit Hammerklavier, Violone und Drumkit bewegen sich die Musikanten des Rembrandt Trios elegant zwischen Klassik, Jazz und der Musik des Orients. Für die Music Meeting Concerts teilen sie, übrigens nicht zum ersten Mal, die Bühne mit dem iranischen Sänger Mohammad Motamedi: ein Vokalist und genau wie das Trio selbst in vielen Stilen und Genres zuhause. Motamedi ist ein Sänger mit markantem Sound: kraftvoll, und gleichzeitig fast zerbrechlich. Am 17. November live im LUX Nijmegen.

Übersicht der Music Meeting Konzerte:

Freitag, 19. November | Music Meeting @ LUX, Nijmegen:

Lenine Martin Fondse ‘The Bridge II’

Sonntag, 21. November | Music Meeting @ LUX, Nijmegen: Alfredo Rodríguez Trio + Alain Pérez Quinteto (Doppelkonzert)

Freitag, 17. Dezember | Music Meeting @ LUX, Nijmegen: Mohammad MotamediI Rembrandt Trio

Alle Konzerte und weitere Informationen zum Programm: musicmeeting.nl/en/festival/concerts

Über Music Meeting

Music Meeting ist stil-, genre- und kulturübergreifend und bietet seit über 35 Jahren den besten Künstler:innen weltweit eine Bühne: Musiker:innen, die man in den Niederlanden selten oder noch nie gesehen hat, mit neuen Projekten oder in besonderen Kompositionen | www.musicmeeting.nl. Music Meeting Concerts wird unter anderem vom Fonds für darstellende Künste, der Gemeinde Nijmegen und der Provinz Gelderland unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein