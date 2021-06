Hup-Konzert für Maria - in Kevelaer natürlich

Motorradfahrer Wallfahrt Kevelaer – einer der Höhepunkte ist das Treffen der Biker am Gnadenbild. In diesem Jahr können die Biker während ihrer Fahrt rund ums Gnadenbild ihr Hupkonzert starten - coronabedingt ist das Programm kleiner.

Kevelaer. Hunderte Biker werden wieder auf dem Kevelaerer Kapellenplatz erwartet - die Wallfahrt der Motorradfahrer findet statt - mit kleinerem Programm

Die Wallfahrt der Motorradfahrer wird am Samstag, 3. Juli, stattfinden. Das ist die gute Nachricht für alle Bikerfans und motorradbegeisterten Pilger. Zwar wird es eine abgespeckte Version geben – ohne die beliebte große Lichterfahrt und ohne Camping – aber die Veranstalter hoffen, dass viele Biker sich auf den Weg zum Kapellenplatz machen werden.

Einfahrt auf den Kapellenplatz. Foto: Michael Nicolas

„Wir werden möglich machen, was möglich ist“, so Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten. Ab dem Nachmittag wird am 3. Juli der große Parkplatz an der Basilikastraße für Autofahrer gesperrt, dort können die Biker ihre Maschinen abstellen.

Lichterfeier im Forum Pax Christi

Um 20 Uhr beginnt im Forum Pax Christi eine Lichterfeier. Während des Gottesdienstes wird auch der Motorradfahrer gedacht, die im vergangenen Jahr verstorben sind.

Zu einem Höhepunkt des Abends soll die Vorbeifahrt an der Gnadenkapelle mit der Segnung der Fahrerinnen und Fahrer werden. „Traditionell versammeln sich die Biker dort, um mit einem gemeinsamen Hup-Konzert Maria zu grüßen, in diesem Jahr sind alle eingeladen, diesen Gruß bei der Vorbeifahrt zu senden.“

Während der ganzen Wallfahrt werden die Mitglieder des Vereins, der vor der Pandemie die Wallfahrt organisiert hat, als Ordner vor Ort sein, für einen geregelten Ablauf sorgen und bei Fragen zur Verfügung stehen.

Für die Wallfahrtsleitung ist die Motorradwallfahrt ein Schritt zu einer Rückkehr zu mehr Normalität während der Pilgersaison. „Wir müssen weiterhin auf die Inzidenz vor Ort und in den Herkunftsgemeinden schauen, aber ich sage ganz deutlich, dass Kevelaer offen ist“, sagt Rütten. So sind Einzelpilger und Kleingruppen willkommen, „das Priesterhaus ist geöffnet und kann beherbergen und verköstigen, das gilt ebenso für die Gaststätten und die Hotels in Kevelaer.“

