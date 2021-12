Humorvolle Geschichten in drei Minuten von Joachim Heyder

In humorigen Drei-Minuten-Geschichten erzählt Joachim Heyder von den kleinen Dingen des täglichen Lebens. Kurzweilig, Seite für Seite.

E

s sind die wundersamen, kleinen Geschichten des Alltags, die Joachim Heyder aufspürt. Oder besser: Der Mann guckt und hört genau hin, mit dem Gespür für die liebevollen Alltagsmomente, die mitunter auch kantig und knarzig, ganz oft aber humorig und witzig, wunderbar einfach mitten aus dem Leben gefischt sind.

Immer steht der Mensch im Mittelpunkt der Drei-Minuten-Geschichten, die so heißen, weil man sie gemütlich in drei Minuten gelesen hat – kein Beitrag im Büchlein „Als Oma noch die Nähmaschine ölte“ ist länger als eine Buchseite. Das kleine Format ist so ein bisschen das Markenzeichen Joachim Heyders geworden, der nun das zweite Bändchen seiner „Erlebten Geschichten“ veröffentlicht hat.

Wahre Begebenheiten

„Holunderwein und Streuselkuchen“! war der Titel des ersten Büchleins – nun also geht’s weiter mit dem munteren Geschichtenerzählen – und alles, das betont der Autor, sind „wirklich wahre Begebenheiten“, heißt: Es hat sich so zugetragen.

Joachim Heyder pflegt seinen gemütlichen Erzählstil, es hat etwas Märchenhaftes, Leichtes, wohltuend Unkompliziertes. Eine Lektüre, die auch ein bisschen in vergangene Tage blickt – als Kinder etwa nicht Andy oder Henry sondern Heiner und Andreas hießen – von Fräulein Treyenberg, der alten Grundschullehrerin mit der Liebe zu Sammeltassen, oder, zum Beispiel, von Zeiten, in denen Mülltrennung das Normalste auf der Welt war: „Küchenabfälle kamen auf den Kompost, alles Brennbare in den Ofen, auf Flaschen und Gläser gab es Pfand, Nahrungsmittel wurden lose in Papiertüten gekauft, Plastik gab’s noch nicht und elektrische Geräte hielten ewig...“

Weit über 1000 Geschichten hat Joachim Heyder, Jahrgang 1955, schon aufgeschrieben, nicht mit einem sentimentalen Blick zurück, sondern mit einem schmunzelnden nach vorn. Und: Teil 3 der „Erlebten Geschichten“ ist in Arbeit...

Joachim Heyder, „Als Oma noch die Nähmaschine ölte“, erschienen imVerlag Butzon & Bercker, 12,95 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein