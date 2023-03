Oster-Urlaub: Wann die Niederlande 2023 Schulferien haben

Aus den Niederlanden. Sie planen einen Holland-Urlaub und wollen wissen, wann es 2023 in den Niederlanden Oster- und Sommerferien gibt? Unterschiede nach Regionen.

Sie planen noch dieses Jahr einen Urlaub im Nachbarland von NRW – und wollen den niederländischen Schulferien dabei nicht in die Quere kommen? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt wann die Schülerinnen und Schüler 2023 im Nachbarland frei haben.

Dabei gibt es vor allem in den Sommerferien Unterschiede je nach Provinz und Gemeinde, damit nicht alle Schulen gleichzeitig frei haben und es in Ferienzeiten in beliebten Regionen nicht so voll wird, wie die niederländische Regierung angibt. Die Gemeinden des Landes sind deshalb in drei Schulregionen eingeteilt. So sieht es je nach Region aus:

Region Nord

Hierzu gehören Gemeinden der Provinzen Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht

"Voorjaarsvakantie" - Frühjahrsferien : 25. Februar bis 5. März 2023

: 25. Februar bis 5. März 2023 "Meivakantie" - Maiferien : 29. April bis 7. Mai 2023

: 29. April bis 7. Mai 2023 "Zomervakantie" - "Sommerferien: 22. Juli bis 3. September 2023

Region Mitte

Hierzu gehören Gemeinden der Provinzen Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland

"Voorjaarsvakantie" - Frühjahrsferien : 25. Februar bis 5. März 2023

: 25. Februar bis 5. März 2023 "Meivakantie" - Maiferien : 29. April bis 7. Mai 2023

: 29. April bis 7. Mai 2023 "Zomervakantie" - "Sommerferien: 8. Juli bis 20. August 2023

Region Süd

Hierzu gehören unter anderem Gemeinden der Provinzen Gelderland, Limburg, Noord-Brabant und Zeeland

"Voorjaarsvakantie" - Frühjahrsferien : 18. Februar bis 26. Februar 2023

: 18. Februar bis 26. Februar 2023 "Meivakantie" - Maiferien : 29. April bis 7. Mai 2023

: 29. April bis 7. Mai 2023 "Zomervakantie" - "Sommerferien: 15. Juli bis 27. August 2023

