Holland-Urlaub 2023: Ostern und niederländische Feiertage

Aus den Niederlanden. Über Ostern und andere deutsche Feiertage reisen viele Holland-Fans über die Grenze. Wann es in den Niederlande Feiertage gibt – und wann nicht.

Die Feiertage in Deutschland werden von Holland-Fans bekannterweise nur allzu gerne für einen Ausflug, Shoppingtrip oder zur Urlaubsverlängerung genutzt. Dabei überschneiden sich die Feiertage hierzulande (je nach Bundesland unterschiedlich) nicht zwangsläufig mit jenen im Nachbarland.

Das Praktische daran: In den Niederlanden haben Geschäfte, Museen, Attraktionen und Co. also auch an Tagen geöffnet, an denen sie in Deutschland aufgrund eines Feiertags geschlossen bleiben müssen. Ein gutes Argument für viele, gerade an diesen Tagen über die Grenze zu fahren.

Doch Vorsicht: Dadurch wird es in beliebten Orten – etwa den Shoppinghochburgen Venlo und Roermond, aber auch anderswo im Land – schnell sehr voll. Wir haben eine Übersicht für die verbleibenden Feiertage im Nachbarland in 2022 und die anstehenden Tage im kommenden Jahr für Sie zusammengestellt – mit dem Hinweis, welche Tage unterdessen in NRW Feiertage sind.

Ostertage in den Niederlanden 2023:

Goede vrijdag – Karfreitag, Freitag, 7. April 2023

Pasen – Ostersonntag, Sonntag, 9. April 2023

Paasmaandag – Ostermontag, Montag, 10. April 2023

Andere niederländische Feiertage 2023:

Koningsdag – Königstag, Donnerstag, 27. April 2023

Bevrijdingsdag – Befreiungstag, Freitag, 5. Mai 2023

Hemelvaartsdag – Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai 2023

Pinksteren – Pfingstsonntag, Sonntag, 28. Mai 2023

Pinkstermaandag – Pfingstmontag, Montag, 29. Mai 2023

Fronleichnam (8. Juni) ist kein Feiertag in den Niederlanden

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ist – der Sache gemäß – kein Feiertag in den Niederlanden

Kerstmis – Weihnachten (erster und zweiter Weihnachtsfeiertag), Montag und Dienstag, 25. und 26. Dezember 2023

(red.)

