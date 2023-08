Niederlande Holland: Rot-Grün will mit EU-Vize Timmermans in Neuwahlen

Den Haag. Die sozialdemokratische und grüne Partei der Niederlande setzen bei den Neuwahlen auf EU-Vize Frans Timmermans. Bestätigung gilt als Formsache.

Die sozialdemokratische und die grüne Partei der Niederlande wollen mit dem heutigen EU-Vize Frans Timmermans gemeinsam in die Parlamentswahl ziehen. Die Vorstände beider Parteien nominierten den Sozialdemokraten Timmermans am Freitag wie erwartet als gemeinsamen Kandidaten.

Nun müssen die Mitglieder bis zum 22. August darüber abstimmen. Das gilt aber als Formsache. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Die Vorstände beider Parteien nennen Timmermans den „idealen Kandidaten“ für das gemeinsame rot-grüne Wahlbündnis.

Gewählt wird in den Niederlanden am 22. November. Timmermans hatte bereits zuvor erklärt, dass er gerne Kandidat des neuen Bündnisses sein möchte. Der 62 Jahre alte Timmermans ist Vizepräsident der EU-Kommission. Sobald die Mitglieder entschieden haben, will er die Kommission verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Der Sozialdemokrat ist seit fast zehn Jahren in Brüssel.

Zuvor war er niederländischer Außenminister. Die bisherige Mitte-Rechts-Koalition in Den Haag war Anfang Juli wegen eines Streits um die Asylpolitik geplatzt. Der rechtsliberale Regierungschef Mark Rutte kündigte an, die Politik zu verlassen. (dpa)

