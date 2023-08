Holland: Preise für Ferienparks und Campingplätze gestiegen

Ein Ferienhäuschen am Meer? Auch in den Niederlanden sind bestimmte Urlaubsunterkünfte merklich teurer geworden (Symbolbild).

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden sind die Preise für Campingplätze und Bungalows in Ferienparks gestiegen - und zwar deutlich im Vergleich zum Vormonat.

Die Preise für bestimmte Ferienunterkünfte im Nachbarland sind im vergangenen Monat merklich gestiegen. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender NOS unter Berufung auf die Inflationsdaten des niederländischen Statistikinstituts CBS.

Demnach sind Ferien- und Bungalowparks sowie Campingplätze im Vergleich zum Vormonat um rund 40 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent teurer geworden. Insgesamt ist die Inflation in den Niederlanden aber gesunken: Im Juli betrug die Teuerungsrate laut CBS 4,6 Prozent. Im Juni waren es noch 5,7 Prozent.

Das liege vor allem an den sinkenden Preisen für Energiekosten wie Gas oder Elektrizität, teilte das CBS mit. Unterdessen zogen die Preise in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Freizeit im vergangenen Monat weiter an. (mh)

