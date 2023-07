Die niederländische Polizei sucht in Leiden nach dem mutmaßlichen Täter (Symbolbild).

Niederlande Holland: Attacke in Leiden – Schwerverletzte und ein Toter

Leiden. Im Stadtzentrum von Leiden wurden bei einer Stichattacke zwei Menschen schwer verletzt und ein Mann getötet. Polizei warnt vor flüchtigem Täter.

Im niederländischen Leiden in der Provinz Südholland sind bei einer Attacke mit einer Stichwaffe zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Mann kam ums Leben, teilte die Polizei mit.

Gefahndet werde nach einem Mann, der am Freitagmorgen in einem Haus im Zentrum der Großstadt im Nachbarland mehrere Menschen angegriffen habe.

Der Gesuchte sei am Kopf verletzt. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, sich dem Mann nicht zu nähern. Die Hintergründe sind noch unklar. Wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete, kam es zu dem Angriff in einem Diakonie-Zentrum, in dem sich verschiedene soziale Einrichtungen befinden. (red./dpa)

