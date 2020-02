An Rhein und Ruhr. Der viele Regen der letzten Tage hat Folgen: Die Flüsse schwellen an. Am Wochenende wird der Rhein in der Region richtig voll.

Hochwasser in Sicht: Rheinpegel steigt deutlich an

Der Rheinpegel wird in den nächsten Tagen deutlich ansteigen. In Köln rechnen Experten am Donnerstag mit einem Pegelstand von acht Metern, bei dem rheinnahe Wiesen überschwemmt werden. In Duisburg-Ruhrort könnte am Samstag der Pegel bis in die Nähe der Hochwassermarke 1 kommen, bei deren Erreichen die Schifffahrt eingeschränkt würde.

Für den unteren Niederrhein ist das womöglich sogar schon am Freitag soweit, so die derzeitigen Prognosen der Bundesanstalt für Gewässerkunde für den Pegel in Emmerich. Hier liegt die Hochwassermarke bei sieben Metern. Für den Pegel am Freitag sehen die Experten derzeit zwischen 650 und 775 Zentimetern, am Samstag könnte da noch einmal ein knapper halber Meter hinzukommen, bevor der Rhein sich am Sonntag wieder in sein Bett zurückzieht. Wie es dann weitergeht, hängt schlicht vom Wetter ab. Aber: So krass wie vor genau 25 Jahren wird es wohl kaum werden.

Prognosen: Am Wochenende könnte die Schifffahrt eingeschränkt werden

Zunächst jedenfalls steht fest: Der hohe Pegelstand wird in den kommenden Tagen zu Einschränkungen im Schiffsverkehr führen. Zudem müssen sich Nutzer einiger Parkplätze und Wege am Rheinufer auf Sperrungen einstellen. Für Dienstagmorgen wurde in Köln ein Wert von etwa 5,10 Metern erwartet. Normalerweise liege der Pegel bei ungefähr 3,23 Metern, teilen die Stadtentwässerungsbetriebe mit.

Nasse Füsse - äh - Wurzeln – bekommen ufernahe Bäume in Rheinnähe in den nächsten Tagen. Foto: Thomas Frey / dpa

Sollte der Pegelstand doch noch weiter in die Höhe gehen, könnte es für die Rheinschifffahrt und die Stadt kritischer werden. Ab 8,10 Metern werde die Promenade der Altstadt geflutet – so wie es derzeit aussieht, ist das Donnerstag und Freitag durchaus möglich. Führe der Rhein noch einmal 20 Zentimeter mehr Wasser, müsse der Schiffverkehr komplett eingestellt werden. Das droht in Düsseldorf nicht, aber auch hier wird zumindest die Hochwassermarke 1 vermutlich am Freitag geknackt.

In Karlsruhe wird der Scheitelpunkt der Flut bereits für den Dienstag erwartet

Ursache für das Rheinhochwasser sind starke Regenfälle oder auch geschmolzener Schnee, erklärte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Montag. Voraussichtlich werde der Pegel nach Erreichen des Höchststandes innerhalb weniger Tage wieder sinken. Bei Karlsruhe soll der Rhein seinen höchsten Stand bereits am Dienstag erreichen. Für den Pegel Maxau prognostizierte die HVZ einen maximalen Stand zwischen etwas über 7,00 Metern und knapp 8,00 Metern. Ab 7,50 Metern wird die Schifffahrt unterbrochen. Auch der Wasserstand des Neckars in Heidelberg soll sich bis Dienstag weiter erhöhen.

An der Mosel stiegen die Pegelstände ebenfalls: Am Montagnachmittag wurde die Schifffahrt bei Trier eingestellt, als der Wasserstand am Pegel Trier 6,95 Meter erreichte. Vormittags waren es erst etwas mehr als 6,50 Meter - laut Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz gut drei Meter über dem mittleren Wasserstand. Bereits am Mittag waren erste Straßen an der Mittelmosel überflutet und wurden gesperrt.