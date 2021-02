Das Hochwasser reichte am Montag schon bis zu den Bäumen in Emmerich.

Natur Hochwasser am Niederrhein: Das sind die Fotos aus der Region

Am Niederrhein Der Rhein führt derzeit Hochwasser und die Pegelstände sollen in den nächsten Tagen noch ansteigen. Die Bilder vom Niederrhein in einer Galerie.

Hochwasser am Rhein sind immer wieder ein Naturspektakel: Seit einigen Tagen steigt der Pegel auch bei uns am Niederrhein an, die Kölner Hochwasserschutzzentrale rechnet damit, dass der Wasserstand aufgrund von Niederschlägen im gesamten Rhein-Einzugsgebiet noch ansteigen wird. Mit einem Fallen des Wasserstandes wird ab Anfang nächster Woche gerechnet. Hundertprozentig könne man das nicht voraussagen. „Das ist Natur“, sagte eine Sprecherin der Hochwasserschutzzentrale am Mittwochmorgen.

In unserer Bilderstrecke finden Sie Fotos vom derzeitigen Rhein-Hochwasser in der Region: Unter anderem aus Duisburg, Emmerich, Wesel, Voerde, Düsseldorf und Köln:

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser am Niederrhein Duisburg: Die Zufahrt zur überschwemmten Mühlenweide im Stadtteil Ruhrort ist abgesperrt worden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Hochwasser am Niederrhein Der Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort zeigt am Mittwochmorgen 9,19 Meter an. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein hat am Rheinorange eine weite Wasserlandschaft gebildet. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Hobby-Fotograf an der Karl-Lehr-Brücke in Duisburg. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein ist auch hier aus seinem Bett herausgetreten. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Mühlenweide in Ruhrort ist überschwemmt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Pegel soll noch weiter ansteigen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Das Landesumweltamt rechnet am Samstag (06.02.2021) am Pegel Duisburg-Ruhrort mit einem Rheinpegel-Höchststand von 9,90 Metern. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überschwemmte Auenlandschaft in Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Wasserlandschaft in Duisburg-Neuenkamp. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein ist auch hier deutlich über die Ufer getreten. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Eine Spaziergängerin in Neuenkamp. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Blick von der Brücke der Solidarität aufs Hochwasser. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Wegen des Hochwassers muss auch die Schifffahrt eingeschränkt werden. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Schiffe können bisher noch auf dem Rhein bei Duisburg fahren. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Nochmal der Blick von der Brücke der Solidarität. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch in Wesel ist das Rheinhochwasser deutlich zu sehen. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Schiff vor der Rheinbrücke in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Zwei Spaziergänger an der Landzunge zwischen Rhein und Yachthafen in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überschwemmte Büsche in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Warnschild an der Rheinpromenade in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Das Hochwasser reichte am Montag schon bis zu den Bäumen in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein In Götterswickerhamm nutzten am Sonntag viele Menschen das schöne Wetter, um sich das Hochwasser am Rhein anzuschauen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Bank in Götterswickerhamm bietet guten Ausblick. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überflutete Bäume in Götterswickerhamm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Spaziergänger am Rhein. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch in Düsseldorf hat das Hochwasser die Stadtlandschaft verändert. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Mülltonnen treiben im Rhein bei Düsseldorf-Oberkassel. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Nochmal der Blick von Oberkassel zur Düsseldorfer Altstadt. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Treibgut am Rheinufer. Foto: Oliver Auster / dpa

Hochwasser am Niederrhein Am Rheinufer in Köln gibt es ebenfalls Absperrungen. Foto: Oliver Berg / dpa

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser schwappt auf die Promenade in Köln. Foto: Oliver Berg / dpa

Hochwasser am Niederrhein Rheinaufwärts in Königswinter ist die Rheinpromenade überspült worden. Foto: Federico Gambarini / dpa

Hochwasser am Niederrhein Diese Schilder stehen normalerweise nicht im Wasser. Foto: Federico Gambarini / dpa

