Himmelfahrt: Wo in den Niederlanden und NRW Staus drohen

Aus den Niederlanden. Am langen Himmelfahrtswochenende fahren wieder viele Niederlande-Fans für Urlaub und Shopping über die Grenze. Wann und wo Staus erwartet werden.

Der ADAC in NRW sowie der niederländische Autoclub ANWB rechnen am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende wieder mit vielen Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen und Richtung Nachbarland. Viele Schulen legen einen beweglichen Ferientag auf den Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende.

Insbesondere an die niederländische Nordseeküste und in die Grenzstädte Venlo und Roermind zieht es deshalb traditionell viele Reisende aus NRW für einen Kurzurlaub oder zum Shoppen. „Ein starker Reise- und Ausflugsverkehr erfordert Geduld und gute Nerven. Betroffen sind vor allem die Ballungsraum-Autobahnen, die Strecken in die Naherholungsgebiete und an die Küste“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Vor allem die Autobahnen im Großraum Köln und im Ruhrgebiet sind laut ADAC zeitweise wieder sehr staugefährdet. Beliebte Ziele für Reisende aus Nordrhein-Westfalen bleiben die deutsche Nord- und Ostseeküste sowie die Niederlande.

Verzögerungen erwartet der ADAC in NRW auf der A3 (Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt). Auf dem gesamten Kölner Autobahnring (A1/A3/A4) muss abschnittsweise immer wieder mit Stau oder stockendem Verkehr gerechnet werden. Erhöhtes Staupotential sieht der ADAC in NRW auch auf der A40 (Dortmund - Essen - Duisburg - Straelen - Venlo).

Stauprognose in den Niederlanden

Auch der niederländische Automobilclub ANWB warnt vor vollen Straßen im Nachbarland. Die meisten Verkehrsbehinderungen werden am Mittwoch im Süden der Niederlande erwartet. Betroffen sind den ANWB-Prognosen zufolge die Autobahnen um Utrecht (A2, A27) und Richtung Veluwe (A1, A12, A50). Zudem wird mit vollen Straßen rund um Nimwegen und Arnheim gerechnet und auf den Autobahnen in der Region Noord-Brabant. Ab 19.30 Uhr wird wieder von freien Autobahnen ausgegangen.

Am Himmelfahrtstag erwartet der ANWB ebenfalls keine Staus am Morgen oder Abend. Stattdessen sei mit lokalen Staus durch Tagesreisende rund um Freizeitparks oder Outletcentern wie in Roermond zu rechnen. Ab Sonntagnachmittag könne es wieder zu mehr Staus durch Rückreisende kommen.

Wann am besten in NRW losfahren?

Die meisten Staus erwartet der ADAC bereits am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, wenn Berufspendlerinnen und Kurzurlauber aufeinandertreffen. „Der Tag vor Christi Himmelfahrt war 2022 sowohl in NRW als auch bundesweit der zweitstaureichste Tag des Jahres“, so Suthold.

Bei schönem Wetter sind an Christi Himmelfahrt sowie am Samstag und Sonntag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete auch Verzögerungen durch Tagesausflügler möglich. Der Rückreiseverkehr sorgt dann am Sonntagnachmittag für volle Autobahnen. Weniger Verkehr auf den Fernstraßen erwartet der ADAC in NRW am Freitag und Samstag.

Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Oft sind auch die Ausweichstrecken schnell verstopft. In der Regel macht es erst ab Staus von mehr als 10 Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung Sinn, von der Autobahn abzufahren, rät der Mobilitätsclub. (mh)

