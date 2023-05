Himmelfahrt-Ausflug: Mehr als Shoppen in Venlo und Roermond

Während der Feiertage zum Supermarkt „2 Brüder“ in Venlo? Es gibt auch andere Highlights in der niederländischen Grenzstadt (Archivbild).

Aus den Niederlanden. An Himmelfahrt und Pfingsten heißt es wieder: zum Shoppen nach Venlo oder Roermond? Doch die Städte haben mehr als Läden und Outlet im Angebot.

Es ist nun wirklich kein Geheimtipp: Über Himmelfahrt und andere Feiertage in Deutschland wie Pfingsten oder Fronleichnam zieht es seit Jahrzehnten Massen aus NRW in die niederländischen Grenzstädte Venlo und Roermond. Der Grund für den Ausflug ins Nachbarland hat auch Tradition: Schlendern, Shoppen, Bummeln oder welches Synonym einem fürs Einkaufen noch so einfällt.

Doch die beiden Städtchen in der Provinz Limburg haben mehr zu bieten als Ladenzeilen, Einkaufszentren oder Outlets. Sowieso gefällt nicht allen Gästen ein Shoppingtrip in überlaufenen Innenstädten. Was Sie statt oder nach dem Einkaufen noch in Venlo und Roermond unternehmen können, haben wir in einigen Beispielen für Sie zusammengestellt. Vielleicht ist ja doch noch die eine oder andere Überraschung für langjährige Fans dabei:

Freizeit und Kultur

Venlo:

Auf einem Rundgang zu historischen Sehenswürdigkeiten wird deutlich, wie alt die Grenzstadt ist. Entlang der Stadtmauer, Hafenkränen oder einem Waisenhaus lässt sich die Geschichte Venlos kennenlernen. Das Stadtmarketing Venlo hat so einige Highlights aufgelistet.

Auch auf einen Gedichtsrundgang kann man in Venlo gehen - der findet allerdings nur auf Niederländisch statt. Eine Idee für alle Literaturfans, die die Sprache schon sprechen und weiter üben wollen.

Geldausgeben geht natürlich nicht nur in den zahlreichen Geschäften in der Innenstadt, sondern auch im Holland Casino in Venlo. Wer das Risiko eingehen und die interessante Architektur begutachten will, findet alle wichtigen Infos auf Deutsch.

Das Limburgs Museum bietet in seiner permanenten Sammlung einen Rundgang durch die wichtigsten Ereignisse der niederländischen Geschichte. Zudem gibt es regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Weitere Museen in Venlo finden Sie hier.

Im Theater Maaspoort gibt es zahlreiche Lesungen, Theaterstücke, Konzerte und Events. Hier sollte Sie allerdings auf die Sprache der Veranstaltung achten.

Roermond:

In Roermond gibt es ebenfalls einige Museen – etwa das Historiehuis Roermond mit Informationen zur Geschichte der Stadt – sowie verschiedene Kirchen.

Andere historische Sehenswürdigkeiten finden sich natürlich auch. Wer Niederländisch spricht, kann sich mit einer App durch die Stadt leiten lassen. Stadtrundgänge zu verschiedenen historischen Schwerpunkten werden auf Deutsch angeboten.

Nahe am Wasser gelegen bietet es sich in Roermond zudem an, die Stadt von der Rur aus zu erkunden oder nach anderen Freizeitmöglichkeiten am oder auf dem Fluss Ausschau zu halten. Bei mehreren Anbietern können Boote gemietet werden, es gibt auch einen Yachthafen. Vom Stadtzentrum an der Roerkade aus startet eine Bootsrundfahrt auf der Maas.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die Stadt wirbt zudem mit mehreren Beach-Clubs oder Wasserski. Rund zehn Minuten mit dem Fahrrad vom Stadtzentrum von Roermond entfernt liegt etwa der Tagesstrand Palm Beach im Gebiet Maasplassen, dem größten zusammenhängenden Wassersportgebiet der Niederlande.

Auch Wander- und Spazierrouten sind von der Stadt eigens ausgeschildert. Sie führen bis in die flache Umgebung von Roermond und durch die Innenstadt. Der Nationalpark De Meinweg etwa liegt nur acht Kilometer östlich von Roermond.

Kulinarisches

Venlo:

In der Foodhalle Mout gibt es eine große Auswahl an internationaler Küche. Sie ist in den früheren Räumlichkeiten des Museum Van Bommel Van Dam eingezogen.

Auch Parks und Grünanlagen in Venlo bieten Plätzchen für Picknick und Erholung. Hier lässt sich Mitgebrachtes von Zuhause genauso gut verzehren wie die Portion Pommes von der Bude.

Entlang der Maaskade, gegenüber der bekannten Skulptur „Der friedliche Krieger“, liegen Restaurants, Bars oder Imbisse direkt an der Maas. Hier findet sich bei schönem Wetter ein Plätzchen am Wasser.

Roermond:

In Roermond lässt es sich ebenfalls gemütlich am Wasser sitzen. Auf dem Maasboulevard oder an der Roerkade reihen sich Bars, Restaurants und Cafés aneinander - wie etwa „Bobby’s Harbour Bar“, „Café du Pont“ oder „Café de Kade“.

Neben Pommes von der Bude hat Roermond aber auch ein Sternerestaurant zu bieten: Das Restaurant One befindet sich in einer alten Fabrik und setzt auf Nachhaltigkeit und Regionales.

Essen muss in Roermond aber weder spottbillig noch teuer sein: Das Stadtmarketing Roermond hat eine Übersicht, in der Restaurants in unterschiedlichen Preisklassen auflistet sind. So soll für jeden Geldbeutel etwas dabei sein.

Eine Liste mit vegetarischen oder veganen Adresse stellt das Stadtmarketing ebenfalls zur Verfügung.

