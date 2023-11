Das Interview mit Rüdiger Gollnick haben wir in der „Alten Kellnerei“ in Rheinberg geführt - auch ein wahrhaft spannender historischer Ort.

Regionale Geschichte Hexenprozesse – was geschah am Niederrhein, Herr Gollnick?

Am Niederrhein. Der Regionalhistoriker Rüdiger Gollnick erzählt in seinem neuen Buch von einer jungen Frau aus Emmerich, die einst der Hexerei beschuldigt wurde.

Historische Geschichten aufzuarbeiten kann ein mühsames Unterfangen sein. Archive sind zu durchforsten, alte Urkunden zu entziffern, Unerforschtes auszugraben. Das braucht Geduld, Begeisterung, einen langen Atem und wissenschaftlichen Tatendrang. Mit all diesen Talenten ist der Regionalhistoriker Rüdiger Gollnick zum Glück bestens ausgestattet – eine Vielzahl von – zum Teil wissenschaftlichen Publikationen – belegt das allemal. Jetzt hat der Germanist, Philosoph und Erziehungswissenschaftler, der lange Jahre in Rees und auch Dinslaken lebte und nun in Bocholt zu Hause ist, wieder einmal die Vergangenheit in die Gegenwart geholt.

Eine dramatische Geschichte um ein junges Mädchen aus Emmerich

Sein jüngstes Niederrhein-Werk, das seiner Frau Monika gewidmet ist, führt die Leserschaft in die Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit und erzählt die dramatische Geschichte einer jungen Frau aus Emmerich, die als Hexe verfolgt wurde. Aber wie immer erzählt Gollnick nicht nur eine Geschichte, er will mehr…

„Dämonenglaube und Hexenprozesse – eine junge Frau zwischen Liebe, Glaube und Verzweiflung“ – das ist der Titel des jüngsten Buches – was erwartet uns denn da?

Also auf keinen Fall wollte ich eine mittelalterliche Kriminalstory schreiben. Ich zeige die geschichtlichen Hintergründe auf, ordne das Leben und das Schicksal der Ulant Dammartz in den geschichtlichen Kontext ein. Man erfährt etwas über die Ursprünge des Birgittenordens – in Marienbaum existierte ja lange ein Birgittenkloster – man erfährt etwas über das Herzogtum Kleve, über die dort Einfluss ausübenden Humanisten, über Frömmigkeit und Hexenprozesse.

Ulant Dammartz, ein seltsam klingender Name.

Der Name Ulant ist vermutlich von Jolanthe oder Jolanda (?) abgeleitet. Sie stammte wohl aus einer angesehenen Emmericher Kaufmannsfamilie, wurde Ende des 15. Jahrhunderts geboren und hatte wirklich ein tragisches Schicksal – das in den Zeitgeist eingewoben ist – einer Zeit, die voller Umbrüche und Unsicherheiten für die Menschen war.

Die als Hexe denunzierte Mechteld ten Ham, Emmerich- s'Heerenberg, Abbildung im Buch von Rüdiger Gollnick "Dämonenglaube und Hexenprozess" Foto: Rüdiger Gollnick

Wie haben Sie die Geschichte dieses Emmericher Mädchens entdeckt?

Es gibt tatsächlich eine mehr als 40 Jahre lange Brutzeit. Ich publiziere ja schon viele Jahre über den Niederrhein, irgendwann fiel mir die Geschichte der Hexe Ulant Dammartz in die Hände – dann wartete sie geduldig in der Schublade. Jetzt habe ich sie endlich aufbereitet. Es kamen irgendwie immer andere Publikationen dazwischen.

Wer war Ulant Dammartz?

Eine junge Frau, die sich unglücklich verliebt hatte – weil der Geliebte bereits vergeben war. Sie wurde sonderlich, fiel in eine schwere Depression. Sie wurde dann, was durchaus üblich war, ins Kloster gesteckt – in diesem Fall ins sehr strenge Birgittenkloster in Marienbaum, heute zu Xanten gehörig.

Sie verhielt sich weiterhin seltsam. Nach einer Weile hieß es, sie habe Obst verzaubert, das den Schwestern dann Koliken gemacht habe. Sie soll auf das Marienbildnis gespuckt und die Hostie entwürdigt haben und schließlich soll sie auch mit dem Teufel getanzt haben – also das ganze Programm, das man Hexen nachsagte.

Ganz schön heftig.

Ach, es wird noch schlimmer. Sie wurde – wohl aufgrund herzoglicher Verfügung – in den Kerker in Dinslaken gesteckt. Sie war verhaltensauffällig, heute würde man wohl sagen, sie litt unter einer schweren psychischen Erschütterung, vielleicht an einer Schizophrenie. Im Kerker jedenfalls darbte sie sechs lange Jahre, zweimal wurde sie vom Kerkermeister geschwängert. Und dann verbindet sich das Schicksal dieser jungen Frau mit dem Hexenwahn der Zeit.

Ein Schicksal, das vergessen wäre, wenn Sie es nicht wiederaufleben ließen.

Es gibt ein Protokoll der Vernehmung von 1516, in dem sie alles gesteht, was man einer Hexe vorwirft. Das Protokoll existiert leider nicht mehr im Original, es ist aber überliefert. Seltsamerweise wird in dem Prozess aber kein Urteil gefällt.

Sie starb auf dem Scheiterhaufen?

Nein, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht – das würde zum doch eher humanistisch geprägten Herzogtum Kleve nicht passen. Es gibt verschiedene Vermutungen, die einen sagen, sie starb im Kerker, andere sagen, sie sei zu Verwandten in die Niederlande oder Belgien gebracht worden. Seltsamerweise bricht die Tradition, also die Überlieferung, hier ab.

Eines ist mir wichtig klar zu stellen: Es ist ein Irrtum, der immer noch in Publikationen gepflegt wird, zu sagen, die Kirche habe die Frauen als Hexen auf die Scheiterhaufen und zu Tode gebracht. Die staatlichen Behörden haben die Urteile gefällt und vollzogen.

Eine dramatische Geschichte am Niederrhein Rüdiger Gollnick: „ Dämonenglaube und Hexenprozesse im Zeitalter von Renaissance, Humanismus, Reformation. Eine junge Frau zwischen Liebe, Glaube und Verzweiflung. Eine dramatische Geschichte am Niederrhein“, erschienen im Verlag pagina, 14,80 Euro. www.pagina-verlag.de

Der Kirche – in der Regel waren es ja Dominikaner die diese Verhöre führten – ging es darum, die „verirrten Schäfchen“ wieder zurückzuführen. Auf den Scheiterhaufen brachten die weltlichen Richter die Frauen. Und es trifft auch nicht zu, dass es vor allem gelehrte Frauen und Hebammen waren. Zunächst wurden Frauen der Hexerei bezichtigt, die häufig arm waren und am Rande der Gesellschaft lebten, später gerieten auch Frauen aus dem Bürgertum in den Hexenverdacht.

Die Menschen suchten einen Sündenbock…

Sehen Sie, die Zeiten damals waren schwierig, die Pest wütete, es gab Kriege, eine ungeahnte Kältewelle zerstörte die Ernten, es gab schreckliche Hungersnöte – und genau in dieser Zeit beginnen die Pogrome gegen Juden und die Verfolgung von Frauen, die zunächst als Zauberinnen betitelt werden und später dann erst als Hexen.

In Rees kann man sich bei öffentlichen Stadtführungen auch auf mittelalterliche Spurensuche begeben – begleitet von wahrhaften und schaurigen Geschichten... Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Im Laufe des späten Mittelalters breitet sich eine Art Endzeitstimmung aus, die Sorge um das eigene Seelenheil bestimmt immer stärker den Alltag. Auch am Niederrhein: Das beginnt schon Ende des 14. Jahrhunderts mit dem Wundertätigen Kreuz von Kranenburg, geht weiter zum wundertätigen Trappenbaum, also Marienbaum, bis hin zu den Visionen und Auditionen eines einfachen Kaufmanns in Kevelaer – hier entwickelte sich dann eines der bedeutendsten Marienheiligtümer Deutschlands.

Endzeitstimmung

Wir leben aktuell auch in seltsamen Zeiten…

Da gibt es – sieht man jetzt vom Hexenkult und dem mystischen, visionären Gotteserleben mal ab – durchaus Parallelen. Auch wir sind heute überfordert und verwirrt mit all den Ereignissen. Klimakrise, Kriege plötzlich ganz nah, radikales Denken mit Gewaltbereitschaft, existenzielle Unsicherheit und Armut, Flüchtlingskrise und Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überflutungen.

Kleines Historiendrama zum Schuss

Wir leben auch in einer Umbruchsituation, einer Zeit voller sozialer und wirtschaftlicher Spannungen. Wer oder was gibt uns Sicherheit, wie gehen wir mit dem Anderssein um, was machen wir mit unserer gewissen Endzeitstimmung heute? Was ich mit dem Buch wollte, ist das Aufzeigen einer ganz persönlichen Geschichte dieser jungen Frau aus Emmerich, die in die Wirren einer unruhigen Zeit eingebunden ist.

Ein kleines Historiendrama haben sie aus dem Stoff dann auch noch gemacht und ins Buch integriert.

Ja – mich haben das Schicksal dieser jungen Frau aus Emmerich und die Zwänge ihrer Zeit einfach nicht losgelassen. Insgesamt ließen wohl mehr als 30.000 Menschen ihr Leben auf dem Scheiterhaufen in den Jahren zwischen etwa 1450 und Ende des 17. Jahrhunderts. 80 Prozent davon waren Frauen. Und auch heute werden, wie ein Schaubild am Ende des Buches zeigt, weltweit gerade Frauen als Hexen denunziert und verfolgt.

Da gibt’s viel zu erzählen…

Und ob – ich werde wohl noch eine Fortsetzung schreiben.

