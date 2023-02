Herr Litjes kutschiert Frischvermählte ins Glück

Mit der NRZ-Hochzeitskutsche in den siebten Himmel

Traben Sie mit zwei bildschönen Friesen in einem prächtigen Landauer in den siebten Himmel! Wir verlosen für den schönsten Tag des Jahres auch in diesem Hochzeitsjahr wieder Fahrten mit der NRZ-Hochzeitskutsche.

Johannes Litjes sitzt auf dem Bock, die schwarzen Friesen Amor und Japke ziehen das schicke Gefährt – holen das Brautpaar von der Kirche oder vom Standesamt ab. Natürlich steht das Gespann auch zu Fotoaufnahmen bereit...

Wir verlosen für 2023 insgesamt zehn Fahrten mit der NRZ-Hochzeitskutsche für dann, logisch, zehn Brautpaare.

Bewerben können sich die Heiratswilligen selbst oder Verwandte, Bekannte, Freundinnen und Freunde, die eine Überraschung planen. Die zweispännige Kutsche ist in den Kreisen Kleve und Wesel sowie Duisburg unterwegs. Die Fahrt soll insgesamt maximal acht Kilometer lang sein – die Pferde müssen das schwere Gefährt ja auch weder zurück Richtung Transporter ziehen, der das gesamte Team dann wieder in den heimischen Stall nach Weeze bringt.

Bewerbungen mit einer kurzen Begründung, warum Johannes Litjes denn gerade Ihr auserwähltes Brautpaar kutschieren soll, schicken Interessierte bitte an christof.willer@funkemedien.de

Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 28. Februar 2023.