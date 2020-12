Heribert Hölz: Akribischer Archivar des eigenen Lebens

Neukirchen-Vluyn. Heribert Hölz aus Neukirchen-Vluyn hat fast sechs Jahrzehnte seines Lebens archiviert – mit vielen spannenden Geschichten in dicken Büchern.

Der Weg ins Archiv führt bei Heribert Hölz nicht, wie so oft, nach unten in den Keller. Stattdessen geht es über mit Teppich belegte Marmorstufen nach oben – in den Bibliotheksraum des 78-Jährigen. „Ich bin ein Vielschreiber“, sagt er. Und selbst das möchte man, angesichts dessen, was Heribert Hölz dann aus den Regalen zieht, schon fast als Untertreibung werten.

Natürlich kommen auch seine Reisen nach Bosnien drin vor

Hölz öffnet einen der Schränke. Der Inhalt: Große gebundene Bücher, die ein wenig wie überdimensionierte Fotoalben aussehen. Scheinbar wahllos zieht er einen der Bände aus dem Regal, legt ihn auf den im Zimmer stehenden Schreibtisch, blättert durch die Seiten und lässt das Buch dann an einer besonders gestalteten Seite aufgeschlagen: Eine bunte Karte des Münsterlandes ist hier zu sehen, dazu Bilder von Fahrradsymbolen und Textschnipsel zum Radfahren im Münsterland. Dazwischen ist der Raum ausgefüllt mit akurat gezeichneten Lettern – ein Fließtext in Normschrift.

Heribert Hölz hat fünf Jahrzehnte seines Lebens akribisch archiviert. Dies ist eine der Seiten, die er erstellt hat - mit Schreibschablone und Tusche. Foto: Florian Langhoff

Was aussieht, als wäre es von einem Computer ausgedruckt worden, hat Heribert Hölz mit der Hand produziert. „Ich schreibe alles mit Textschablonen. Da sitze ich an einer Seite etwa zwei bis drei Stunden“, sagt er.

Und es sind Tausende dieser Seiten, die sich in den dicken Archivbänden finden. Manchmal versehen mit Fotos, manchmal mit selbst gestalteten Grafiken. „Ich hätte auch Künstler werden können – aber man hat ja nicht für alles Zeit“, kommentiert Heribert Hölz trocken die bunten Zeichnungen.

Jedes Jahr ein neues Buch - mindestens

Zwischen den Buchdeckeln dürften die Leser einige interessante Geschichten finden. Nicht nur, weil Hölz seine zahlreichen Reisen dokumentiert hat. Der 78-Jährige reist seit drei Jahrzehnten regelmäßig nach Bosnien – allerdings nicht als Tourist, sondern als Wohltäter. Als er vor drei Jahrzehnten die Bilder des Bosnienkrieges sah, wollte er helfen. Er schrieb im Oktober die Mitglieder des Caritasverbandes an, in dem er arbeitete, bat um Spenden. 11.000 D-Mark sammelte er so bis Weihnachten ein. „Ich hatte gesagt, ich bringe das Geld persönlich hin. Und dann bin ich in den Krieg gefahren. Da wurde geschossen und gestorben.“

91 Fahrten nach Bosnien hat er mittlerweile hinter sich. Bei jeder davon hat er mehrere Hundert Tagebuch-Seiten gefüllt – und aus diesen Notizen wiederum zu jeder Fahrt einen eigenen Reisebericht geschrieben. Er kennt das ganze Land, in das er, über die Jahre „einige Millionen“ transportiert hat – meist in einer Geldtasche, die dort heute in einem Museum steht. Ihm und seiner Frau, die beständig Marmelade kocht, um Spendengelder einzusammeln, hat man in Bosnien gar ein Denkmal gesetzt. Überlebensgroß.

Geschichten von diesen Fahrten sind in den selbst geschriebenen Büchern von Heribert Hölz ebenso zu finden, wie Alltägliches.

Alles Handarbeit, alles akuratund liebevoll aufgeschriebebn

Er erstellt seit 1971 eine Familienchronik. „Ich schreibe jedes Jahr ein Buch“, kommentiert er. Mindestens, müsste man ergänzen. Denn neben der Familienchronik und den Reiseberichten sammelt Hölz auch Zeitungsberichte über die Bosnienhilfe, die ebenfalls diverse Buchseiten füllen. Dazu kommen klassische Fotoalben – mit Bildern ab dem Jahr 1949. Der Drang zu schreiben scheint dabei vererbt worden zu sein. „Ich habe die Gene meines Vaters“, sagt Heribert Hölz. Der schickte während des Zweiten Weltkriegs gut 200 Briefe an seine Familie in der Heimat. Heribert Hölz hat sie alle – und diese in drei Büchern zusammengefasst.

Seine Mutter schrieb über 40 Jahre lang regelmäßig an eine Freundin. Die hob die Briefe auf und übergab sie später an Heribert Hölz. Auch die füllen nun drei komplette Bücher. Zwei weitere hat er selbst veröffentlicht – eins über seine Reisen, eins in Form von Gedichten über sein Leben.

Blick ins Regal - da stapelt sich das Leben - alles fein notiert und liebevoll layoutet - ein bemerkenswertes Zeitdokument. Foto: Florian Langhoff

Langweilig wird dem 78-Jährigen, der neben seiner Arbeit für die Caritas und der Bosnienhilfe auch noch 35 Jahre als Lehrer in einer Musikschule arbeitete, bei so viel Schreibarbeit natürlich nie. „Mein Tag ist viel zu kurz. Er könnte auch 48 Stunden haben. Und ich könnte drei Leben leben. Langweilig würde nie werden“, sagt er.

Ein Platz in einem Heimatmuseum, das wär’s!

Aber eine Sache beschäftigt ihn schon länger: Was tun mit diesem umfangreichen, schriftlichen Vermächtnis? „Ich schreibe erstmal nur für mich. Aber was passiert mit dieser Handarbeit, wenn ich nicht mehr da bin?“ Seiner Familie möchte er die Last nicht aufbürden. Aber zum Entsorgen wären, so findet Hölz, seine Aufzeichnungen auch zu Schade. Vielleicht hätte ein Heimatmuseum Interessen an den Werken. Es muss auf jeden Fall der nötige Platz vorhanden sein: Bei Heribert Hölz im Haus füllen seine selbst erstellen Bücher diverse Regale.

„Vielleicht könnte man die Bücher auch irgendwo in Bosnien unterbringen“, grübelt Hölz laut. Zumindest, was seine Reiseberichte angeht, würde sich damit ein Kreis schließen.

Heribert Hölz und seine Frau Ursula engagieren sich seit 1992 für die Bosnienhilfe. 75 Hilfstransporte hat Hölz in den letzten zwei Jahrzehnten für die Caritas-Bosnienhilfe organisiert – mit weit über 200 Tonnen Hilfsgütern. Über 2,5 Millionen Euro hat er gesammelt. Erreichen kann man Heribert Hölz oft nach wie vor bei der Caritas in Duisburg, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, 203/44 98 59 16.